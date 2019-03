En busca de la felicidad

Son muchas las personas que se preguntan qué significa ser feliz. Unos lo interpretan con tener una vida acomodada, otros con no tener problemas, otros con estar en paz... Y así podemos enumerar muchísimas interpretaciones de lo que significa ser feliz.

1. En primer lugar, no se "es" feliz, sino se "está" feliz. La felicidad no es una forma de ser con la que uno nace, sino un estado. Un estado que es modificable ante lo que nos sucede y sobre todo ante la forma de interpretar lo que nos sucede. También se modifica dependiendo de lo que "hagamos" por conseguir o realizar lo que nos hace estar en ese estado. La felicidad es esa sensación de calma, paz y sosiego cuando sentimos que nos encontramos en el camino que debemos estar. No hay que ir muy lejos para encontrar la felicidad, ya que reside en nuestra propia mente. Solo tenemos que saber sentirla y, de vez en cuando, despertarla.

2. No se trata de no tener problemas. Podemos tener problemas y estar felices. Enfocar únicamente a la parte que no funciona de nuestra vida hace que, muchas veces, vivamos una realidad distorsionada complicándonos por nimiedades. Es cierto que los problemas aparecen y normalmente causan dolor, pero es que así es la vida y el dolor forma parte de ella. Hay situaciones que nunca vamos a poder controlar pero siempre podremos elegir la actitud que tomamos ante lo que nos sucede, y esa actitud condicionará nuestras emociones.

3. Pretender estar siempre en lo alto de la ola es absurdo. Los malos momentos siempre llegan, pero tenemos que estar preparados para cuando esto ocurra y así, una vez presentes, saberlos gestionar y que desaparezcan lo antes posible. Igual que vienen, van.

Algunos consejos para sentir o despertar a ese inquilino que tenemos a nivel mental (la felicidad):

1. Haz un listado de todo lo que te hace afortunado. No nos damos cuenta de que todo lo que tenemos puede desaparecer en cualquier momento. Dedicamos más tiempo a anhelar lo que nos gustaría tener en lugar de disfrutar de lo que tenemos. Parece que tenemos que perder algo para empezar a valorarlo.

2. Elimina el apego: Creamos la "necesidad" de tener demasiadas cosas para sentirnos bien y lo cierto es que aferrarse a algo o a alguien solo lleva a la dependencia. De esta manera, estaremos condicionando nuestra felicidad a tener ciertas cosas o personas. Desde que desaparezcan, desaparecerá también nuestra felicidad.

3. Aquí y ahora: Aceptar el pasado, dejar de anticipar el futuro y aprender a disfrutar del presente es una tarea que parece sencilla pero muy pocas veces lo aplicamos. Nos anclamos en acontecimientos pasados como si pudiéramos cambiarlos y del mismo modo, dedicamos gran parte de nuestro tiempo en anticipar posibles problemas generándonos angustia por algo que no sabemos si llegará a pasar.

4. Entrena el optimismo. Descubrir el lado positivo de toda situación ayuda a ser feliz. En ocasiones convertimos pequeños tropiezos en grandes catástrofes, convenciéndonos que todo lo negativo nos ocurre a nosotros. Y no es cierto. La realidad siempre puede ser más trágica. Ya que a menudo nos comparamos con quien tiene lo que deseamos, de vez en cuando podríamos mirar alrededor y darnos cuenta que nuestra situación podría empeorar más aún.

5. Acepta lo que no depende de ti y céntrate en lo que sí. Ante la adversidad, tenemos dos opciones: caer en el vicio del lamento y bloquearnos o aceptar la situación y centrarnos en buscar nuevas alternativas. Tú decides.

6. Altruismo: Ayudando a otros, te estás ayudando a ti mismo. Ayudar a que otra persona mejore, aumenta tu bienestar personal.

Recuerda: aunque la vida no resulte ser la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. La felicidad es una elección y una cuestión de actitud.

