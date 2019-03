A John Cobra, sí. ¿Lo recuerdan? Aquel mequetrefe impresentable que se coló en el proceso de elección del representante de Televisión Española para el Festival de Eurovisión de 2011. Últimamente me acuerdo mucho de John Cobra. ¿Recuerdan cómo empezó a tocarse sus partes tras su famosa actuación en la gala de TVE? ¿Recuerdan cómo gritaba al público que le comieran lo que viene siendo el nardo cuando sintió que parte del público le abucheaba? José María Íñigo no podía creer que algo así estuviera pasando. ¿Recuerdan cómo cada palabra de calma de Anne Igartiburu le soliviantaba más? Al final, John Cobra obtuvo un inexplicablemente alto porcentaje de votos, que abiertamente le premiaron por haber sido lo más cercano a un delincuente común que nunca pretendió cantar en el Festival de Eurovisión. Últimamente me acuerdo mucho de John Cobra. Susanna Griso dedica no sé cuánto tiempo de Espejo público a discutir la propuesta de Vox sobre la libre tenencia de armas de fuego, y a mí me viene John Cobra a la cabeza. Todos los tertulianos de la mesa rechazan la propuesta de Abascal, pero eso hace que piense aún más en John Cobra. En aquella gala de 2011 aprendimos que molestar, simplemente molestar, resulta más motivador para una parte no pequeña de la ciudadanía que cualquier razonamiento. Y cuanto más irritante era el comportamiento de John Cobra, más aumentaban sus votos. Ferreras y sus muchachos de Al rojo vivo demuestran la incompetencia de Ortega Smith durante el juicio del procés; yo me acuerdo de John Cobra. Vox es el John Cobra de las próximas elecciones del 28-A. Tras el recuento en 2011, Daniel Diges quedó el primero por ser el candidato preferido de los espectadores. John Cobra quedó el segundo por el ser el más detestable. ¿Podemos pedir a las cadenas que tengan la amplitud de miras suficiente para no moverse únicamente por los datos de audiencia de la mañana siguiente de cada programa? No olvidemos a John Cobra.