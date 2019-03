Memoria, olvido y perdón

Antonio Manuel López Obrador es historiador. En realidad estudió lo que se llama -con evidente abuso epistemológico-ciencias políticas, pero tiene una amplia y porfiada obra -libros, ensayos, artículos- de carácter historiográfico y particularmente interesada en la crónica de Tabasco -su estado natal- y en algunas grandes figuras del proceso revolucionario mexicano. Enrique Krauze -que desconfía justificadamente de AMLO- ha repasado los libros del señor presidente y ha establecido, a través de una crítica informada y matizada, una utilización política de los materiales históricos, un sesgo ideológico evidente, una pretensión de transformar relatos cronológicos en evangelios personales. "López Obrador", escribe Krauze, "imagina la historia de México como un desfile de héroes que culmina en él". Y los héroes, por supuesto, reclaman su legitimadora colección de villanos.

López Obrador -lo contó él mismo en una de sus diarias ruedas de prensa al alba- envió una carta al rey de España, Felipe VI, para proponerle un "equipo de trabajo" que fijara consensuadamente las responsabilidades de España en la conquista y colonización de México Se entiende implícitamente: en las rapacerías, crímenes y abusos seculares producidos a sangre y fuego por la potencia metropolitana. El presidente supone que este ejercicio posibilitará un mejor entendimiento de ambas naciones en el futuro. El rasgo es muy propio del político aficionado a la Historia y que la toma para conseguir centrar en su modesta persona la atención mediática y reclamar una victoria simbólica e incruenta: dar satisfacción a la memoria malherida de todo un pueblo. Con el fin, por supuesto, de alcanzar el máximo impacto, el presidente mexicano dirige su carta al rey español, aunque sabe perfectamente que el monarca carece absolutamente de cualquier poder ejecutivo. Un montón de energúmenos -profesionales y sobrevenidos- se han desatado en España contra la oferta dizque rememorativa de López Obrador, bajo la cuestionable premisa de que ningún imperio tan humanitario como el español, donde no se ponía el sol para que las comunidades indígenas no se quedasen a oscuras, y rápidamente han sido apostrofados por progresistas de buen corazón que creen que pedir perdón es morir de amor y por amor tienen el alma histórica herida, lo diga Camilo Cienfuegos o Camilo Sexto.

La memoria colectiva -y su demanda de reparaciones más o menos exigentes o inmediatas- no es una seña de identidad de la izquierda. Desde cualquier ámbito político, ideológico o cultural puede suscribirse y se suscribe cotidianamente. Si algo exigen las nuevas ultraderechas europeas es el sacrosanto respeto a memorias y culturas nacionales "atacadas y tergiversadas por opciones e intereses ideológicos ajenos" a las mismas. En las últimas décadas ha sido la historiografía la que se ha puesto al servicio de la memoria histórica -de la exigencia de reparaciones morales- y no al contrario. "Hemos entrado en un mundo", escribe David Rieff, "donde la función esencial de la memoria colectiva es la legitimación de un criterio particular y un programa político y social y la deslegitimación de los opositores ideológicos". En realidad la memoria colectiva no es un pasado mágica y espontáneamente compartido por una comunidad, sino una construcción sociocultural tan artificial como el culto cargo o la iglesia católica romana.

El Gobierno español del siglo XXI no tiene que pedir perdón por la política colonial de la dinastía de los Austrias en lo que es hoy territorio mexicano. Quizás pronunciar en voz alta la frase basta para percibir el ridículo de esta demanda de AMLO que no busca otra cosa que distraer la atención sobre su gestión política y económica y presentarse un interlocutor que puede dirigirse a las voces del pasado, el presente y el futuro a voluntad. Yo no soy responsable de lo que hizo mi tatarabuelo en el término municipal de Breña Alta, si es que el buen hombre hizo algo vergonzoso. El decurso de la historia no es una atrabilaria comunidad de vecinos ni debemos admitirlo como un laberinto de resentimientos dolorosos, memorias emponzoñadas o infinitas reclamaciones de imposible satisfacción, porque nunca encontraremos la salida y todos los rincones están llenos de sangre y huesos propios y ajenos. Tal vez no sea mala idea poner unos límites cronológicos a estos peligrosos juegos entre el pasado inmanejable por definición y el presente manipulable por ambición. Dejar que los historiadores sigan trabajando en dilucidar y comprender el pasado y recordar, para los episodios lejanos, las palabras de Borges: "Yo no hablo de venganzas ni perdones: el olvido es la única venganza y el único perdón".

