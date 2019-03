¿Languidece el arte de Talía?

Tal vez porque estoy a punto de convertirme en nonagenario o quizá porque no estoy al tanto de cuanto dice la prensa nacional, lo cierto es que creo que el teatro parece haber pasado a mejor vida. Por lo menos no me llegan noticias de que haya nuevos dramaturgos o comediógrafos, nacionales ni extranjeros traducidos al español. Ni me llegan nombres de nuevos actores o actrices. Hablo del teatro nacional, pero también creo en una crisis del teatro de la provincia y de la región. ¿Serán suposiciones mías o ignorancias de la realidad?

Recuerdo ahora aquel espacio televisivo que se nos ofrecía en las noches de cada sábado y titulado Estudio l. ¡Cuántas obras teatrales, españolas o extranjeras, cuántas interpretaciones magistrales de artistas eminentes! No se me olvidan títulos como La casa de los siete balcones, El alcalde de Zalamea, La gata sobre el tejado de zinc, La casa de Bernarda Alba, La Muralla, La Malquerida, La farsa del corregidor, Los acreedores, Siete hombres sin piedad. ¿Dónde vas, Alfonso XII?, Las criadas, Pr ohibido suicidarse en primavera, Los tres etcéteras de don Simón, Un tranvía llamado deseo, La muerte de un viajante, Un drama nuevo, Los intereses creados... ¿Y cómo voy a olvidarme de Carlos Lemos, Julita Martínez, Andrés Mejuto, Francisco Rabal, Mary Carrillo, Alberto Closas, Enrique Guitart, Mary Paz Ballesteros... insuperables intérpretes de una época un tanto cercana aún a nosotros? Y he de recordar, sin gran esfuerzo, los nombres de autores eminentes, de dramaturgos famosos, que alumbraron el arte escénico con sus obras prodigiosas. Puedo referirme, pues, a Arthur Miller, Tennessis Wiliams, Alfonso Sastre, Jacinto Benavente, Alejandro Casona, Luca de Tena, Alfonso Paso, Martínez Sierra (¿), García Lorca, Buero Vallejo, Miguel Mihura...

Un escritor cuyo nombre no puedo precisar ahora se ocupaba hace mucho tiempo de este asunto. También él notaba que el teatro parecía estar diciéndonos adiós, mientras subía como la espuma la danza, el baile, el ritmo musical. Está claro, pues, que aquel escritor se refería a una época un tanto distante de la nuestra. Después de aquella fecha, el teatro pareció resucitar. Y tuvo no solo expectación sino éxitos rotundos, algunos de los cuales acabo de citar. Yo hablo de otro importante bajón del arte de Talía. Ahora no sé si regresará la resurrección aquella. Buena falta nos hace.

Ya sé que a muchas personas les interesa más el ballet, la coreografía...pero el teatro cuajó, en distintas épocas, obras verdaderamente inmortales, como inmortales me parecen nombres que subieron a las tablas para traducir al público la opinión, el pensamiento, el lenguaje de grandes escritores. Aunque quedan un tanto lejos de mi época, me resultan familiares nombres como los de María Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza, Antonio Vico, Emillio Thuilier, Rosario Pino, Loreto Prado, Enrique Chicote y, de una manera especial, Enrique Borrás.

Rezo para que sea una realidad la resurrección del teatro, el verdadero teatro, con seres humanos y situaciones de cada día, desaparición de ese cine con explosiones, tiros, incendios increíbles, seres de otros mundos....Que haya de nuevo teatro. Teatro auténtico, que refleje escenas de la vida normal, la de cada día, sin olvidar, claro está, el recuerdo de la de ayer.

Espero que la suerte y el buen sentido de los intelectuales nos acompañen.