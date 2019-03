Y viceversa

Pablo Iglesias intenta volver a los orígenes. Sí, al año 2014, reideologizando su discurso, lavando de nuevo su camisa de cuadros en las aguas del populismo, intentando otra vez presentarse -verbosamente -- como un significante vacío capaz de llenarse con cualquier demanda: revolución, factura política, reformismo profundo, feminismo, antipoder popular, mayoría parlamentaria. A ver si cuela. Curiosamente pidió disculpas por todo, menos por lo básico, que es no haber sido capaz de impulsar ninguna política de cambio seria. Con Podemos ocurre, simplemente, que después de su entrada en las instituciones y de haber optado por determinadas estrategias y ocurrencias, ya no pude presentarse como todo para todos los ámbitos de la izquierda. Ya no es un significante vacío: ha sido rellenado con todo género de cachivaches políticos y simbólicos gracias a la ineptitud carismática de Pablo Iglesias y sus compañeros en la dirección. "No somos un PSOE más adusto, más reformista y sin deudas con los bancos, compañeros y compañeras, somos nosotros, nosotros de verdad, nosotros los de siempre", veía a decir el líder con la coleta al viento, yendo y viniendo por el escenario como Chuiquito de la Calzada antes de inventar a Chiquito de la Calzada. Es más o menos inútil. E Iglesias lo sabe. Por eso prepara el escenario de su retirada, si Podemos no consigue incorporarse a un Gobierno socialista. Su secretario general exigirá a Pedro Sánchez entrar en el gabinete y ostentar una vicepresidencia, porque está convencido de que solo así podrá sobrevivir políticamente y Podemos mostrará -y rentabilizará- su capacidad de transformación. Si no es así se apartará para dejar paso a Irene Montero como nueva secretaria general, que a esas alturas será aclamada sin problema por cuadros y militantes: solo se quedarán los absolutamente convencidos y resignados. Todos los potenciales aliados de Pedro Sánchez suben la puja y todavía ni siquiera ha empezado la campaña electoral propiamente dicha. Tanto ERC como Bildu le han transmitido públicamente que su hipotético apoyo no será un cheque en blanco. Es un punto delirante que los socialistas quieran articular una mayoría parlamentaria con los mismas fuerzas que frustraron la legislatura y cuyos incentivos para conceder al PSOE formar gobierno son cada vez más escasos. Desde Ferraz se escuchan locas esperanzas sobre llegar a los 150 diputados, con Unidos Podemos reducidos a una veintena, y tiro porque me toca gracias al PNV y a otras fuerzas minoritarias, sin excluir, por supuesto, Coalición Canaria. Si no es así - y resulta extremadamente difícil que así sea - se está abocado a otra legislatura de seis meses o, más probablemente, la repetición de elecciones en pleno verano. Sin presupuestos generales del Estado. Sin reformas laborales, fiscales ni educativas. Sin un consenso amplio y sólido sobre la crisis político-territorial abierta en Cataluña y una sentencia del Tribunal Supremo a punto de caer que, a buen seguro, tensionará aun más la situación. Con la amenaza de un Brexit de infarto con un impacto brutal en el turismo español (y canario).

Y entraremos así en un bucle. En una espiral de ingobernalidad, parálisis política y guerracivilismo verbal instalado en el discurso público, en la que la derecha posmarianista parece haberse lobotomizado y canta el himno de la Legión hasta en la ducha y en los urinarios de la gasolinera. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo y, sobre todo, viceversa.

www.alfonsogonzalezjerez.com