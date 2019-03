Pavimentos horrorosos

La verdad es que uno no sabe cómo acertar y evitar el mayor riesgo posible para la integridad física. Poner un pie en la calle y no digamos transitar, se puede convertir en una auténtica aventura. De pequeño, cuando nos enseñaban a montar en bicicleta, nos prohibían mirar a la rueda delantera, obligándonos a llevar la cabeza bien alta, mirando al horizonte. Agachar la misma, supondría un riesgo innecesario, ya que sucede algo por delante y la capacidad de reacción se reduce y el denominado encontronazo o taponazo, está más cerca. A día de hoy, cuando caminamos es justo lo contrario. Tenemos que mirar al suelo a ver dónde pisamos, ya que a la mínima, nos podemos llevar una sorpresa. En las zonas peatonales, tenemos que conectar el radar frente a los patinadores. No digamos con los transportistas, que aprovechan sus horas al máximo y muchas veces con excesiva velocidad, razón por la que más de uno se lleva la advertencia policial. Con los pasos de peatones hay que tener mucho cuidado ya que el tipo de pintura influye mucho cuando llueve y si no, que se lo digan a los motoristas en más de una ocasión. Por cierto, una puntualización, los pasos de peatones son para los peatones, no para transitar montado en bicicleta. En las peatonales también nos encontramos bancos, que muchas veces más que un lugar de descanso, son un peligro, por las condiciones en que se encuentra, lo que queda de banco. Las losetas deben, de estar bien colocadas, que no se muevan, ya que de lo contrario son un verdadero peligro, ya que crean la inestabilidad suficiente para terminar con los huesos en el suelo. Cuando se quita el tubo de una señal, lo más lógico es tapar el agujero y no dejarlo a la suerte del que venga más tarde. Las aceras, quizás se llevan la palma, ya que existen de mucha variedad. Está la que se encuentra en perfecto estado y te da seguridad, frente a la que parece un auténtico crucigrama, en busca del mejor camino. No digamos si en las mismas encontramos raíces de árboles buscando camino, momento en que se decide ir por la rodadura pegado a la acera y con mucho cuidado. Todo lo anterior provoca caídas, con el trastorno que ello conlleva, denuncias innecesarias y una serie de lamentaciones. En fin, lo mejor un buen mantenimiento, evitar riesgos y todos felices y contentos.