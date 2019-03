Entre redes sociales y eSports

Para entender dónde se encuentran el community management y los esports, me es útil remontarme a cómo mi profesión se me acabó presentando de manera casi espontánea. Mi pasión por los videojuegos empezó antes que mi pasión por el deporte, aunque mi formación fisicodeportiva se antepuso a mi aprendizaje en el campo de los deportes electrónicos. Empecé a explorar el ámbito de los videojuegos con Gears of War, allá por el año 2010, y rápidamente escalé hasta nivel semi-competitivo... sin mucho éxito. Poco después, creé una página de entretenimiento sin ánimo de lucro en Facebook, que explotó en número de seguidores en poco tiempo, requiriendo mi atención y tiempo desde entonces. Con ello, se me planteó por primera vez una posibilidad que, casi sin quererlo, uniría para mí los mundos entre los que me movía: el virtual y el deportivo. Y aunque esta es mi historia, hoy es imposible concebir estas esferas sin el centro común creado por las redes sociales.

Hace una década, la posición de community manager o social media manager no se podía concebir. Que alguien se ganara la vida a jornada completa online, chateando y trasmitiendo conocimientos e información era más una idea de una película de ciencia ficción que una realidad; que pudiera ser la pieza clave en la conexión entre lo que pasaría a llamarse "eSports" (un término todavía en discusión) y un público ávido de interactuación, era una idea lejana. Por ello, el inicio de mi carrera se centró en el ámbito estrictamente deportivo.

Sin embargo, en 2004 había aparecido una base sobre la que edificar el mundo que conocemos hoy: había nacido Facebook. Primero como una afición del ahora famoso Mark Zuckerberg, esta red social acabó encendiendo la mecha de un proceso imparable. Ni el mismo exestudiante de Harvard llegaría a imaginar que, 15 años más tarde, miles de personas tendrían trabajo gracias a él, directa e indirectamente.

Siguiedo a Zuckerberg, surgía la red social actual por excelencia (con el permiso de Instagram): Twitter. Con su aparición en febrero de 2006 por mano de un exempleado de Google llamado Jack Dorsey, acabaría convirtiéndose en herramienta imprescindible para marcas y personajes públicos. Instagram, por el mismo camino, nacería de la mano de otro exempleado de Google, aficionado a la fotografía, pocos años después.

Con el volumen de información generado a partir de la conexión de las tres redes, después de la compra de Instagram por Facebook, y la estrecha relación entre estos y Twitter, surgiría irremediablemente la necesidad de gestión. Se gestaba el rol del mánager de las comunidades en línea. Aun así, al añadir los eSports (o "deportes electrónicos") a la ecuación, la historia se volvería un poco mas compleja. Para ello, tenemos que remontamos a 1980, cuando Atari organizó la Space Invaders Championship, que congregó a más de 10.000 participantes estadounidenses. Siguiendo el mismo modelo, en 1997 se organizó la Red Annihilation, considerada por muchos la primera competición oficial de los deportes electrónicos, contando como atracción principal con el videojuego del momento: Quake. El premio de este torneo fue un Ferrari 328 GTS. El concepto "videojuegos e internet" entraba fuerte y, con él, su público y la necesidad de escucharlo.

Más de dos décadas después, la audiencia, tanto presencial como online de torneos y eventos, crecería hasta un 1.500%, en gran parte haciendo uso de las redes que los habían acompañado en su eclosión. De esta forma, y uniendo las vertientes del auge mediático online y la proliferación de los esports, sólo era cuestión de tiempo que se reclamara el papel crucial del tertuliano, el gestor, el punto de contacto y moderador del debate, que conocemos hoy como social media manager . Y es que, actualmente, pocas personas, marcas o equipos sobreviven sin esta figura, sin la publicación inmediata de contenido y la interactuación con el que es, al fin y al cabo, el consumidor al otro lado del cable.

La figura de una persona especializada en ambos campos se ha convertido en una necesidad: una persona capaz de hablar el mismo idioma que los gamers, conocer la mayoría de juegos y tener la habilidad de comunicar y compartir información al momento, cubriendo tanto los aspectos más fundamentales como los más complejos del sector. Pero no olvidemos el tercer elemento que participó en la creación de las bases y fundamentos de los deportes electrónicos: la actividad física como tal. De hecho, la mayoría de clubes profesionales en el sector, ya cuentan en su plantilla con entrenadores personales, psicólogos y todo un elenco de profesionales con formación previa en el deporte tradicional, dispuestos a ayudar y a hacer crecer los nuevos talentos dentro de las nuevas tecnologías, entorno a un modelo opuesto al sedentarismo.

Asimismo, hay otro aspecto a tener en cuenta, que va más allá de la creciente profesionalización del sector electrónico, donde se incluyen cada vez más nuevos perfiles profesionales como serían los creadores de contenido o editores de vídeo. Esta labor, enfocada al público y a la fanbase virtual, implica la posibilidad de conectar no sólo a los profesionales y a grandes productos con un público ansioso de novedad, sinó a los receptores de la información entre sí, para llevar más allá la experiencia humana, educativa y divulgadora de los mismos. El community manager es, al fin y al cabo, el promotor y alentador de los que buscan expresarse, y es en su cruce entre dos mundos donde puede dar pie al desarrollo social, tanto pasivo como activo, que entra por ambos caminos.

Jordi 'Jake' Paulano.

Social Media Manager, RiftGG