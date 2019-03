Sin nombre

D espués del atentado terrorista en Nueva Zelanda, la primera ministra, la laborista Jacinla Ardern, pronunció un memorable discurso en el Parlamento en el que se negó a citar por su nombre al asesino que segó la vida de 50 personas en las dos mezquitas de Christchurch. "Recordemos a las víctimas, no al asesino; mientras sea yo quien hable, no tendrá nombre". Aunque sea emocionante, es una vieja técnica política y retórica: castigar con el olvido. Castigar suprimiendo cualquier testimonio personal, evitando incluso el mínimo reconocimiento que supone aludir a alguien por su nombre. Es una actitud moral modesta y responsable, con una dosis dulce y casi homeopática de crueldad, una actitud que tal vez debería universalizarse. A veces -a menudo incluso- la única manera de respetarnos a nosotros mismos es no conceder respeto a personas y actos que consideramos deleznables. Pero cedemos. Por debilidad, por distracción, por cansancio.

En cierto despacho existe una pizarra en la que los asesores de Vox tienen escrito un cronograma con asuntos y ocurrencias democráticamente escandalosas con las que consiguen colonizar titulares y controlar la agenda informativa electoral. Lo hacen una y otra vez y les está saliendo estupendamente bien: durante días se repiten sus siglas y la excitación y el ruido de políticos, consultores y meatintas oculta los detritus fascistas y los escándalos económicos que los adornan antes, incluso, de desembarcar en el Congreso de los Diputados. En un municipio tinerfeño es harto conocida una alcaldesa ajoarriera que segrega estupideces y ocurrencias pringosas mientras gestiona su ayuntamiento con la inteligencia de una maceta de grelos y gasta impúdicamente dinero público en su propia promoción política. En realidad todo -también lo más repugnante y verraco- lo hace para que los vecinos la vean en los periódicos y en la televisión. Y lo consigue. Tampoco conviene perder el tiempo con periodistas que opinan las 24 horas del día en columnas refritadas de sí mismas, agarrados a alcachofas radiofónicas como el bebé egomaníaco se aferra al patito de goma, debatiendo enérgicamente de cualquier asunto que ignora en una carrera patética porque se les reconozca en todo instante como todólogos de cámara, sin perder jamás ocasión para difamar y calumniar cobrando o gratis: depende del color con que se mire.

El resto debe ser silencio. Son estrategias políticas, electorales o profesionales que vampirizan la atención ajena y que necesitan de nosotros -como ciudadanos, como periodistas, como electores- como colabores necesarios para prosperar en su íntima indecencia, en su cinismo destructivo y ventajista. Ardern tiene razón. Toda palabra sobre ellos se transmuta en un gusano que corrompe a convivencia, pervierte la democracia, arruina el periodismo.

www.alfonsogonzalezjerez.com