¿Te consideras feminista?

Muchas personas, al leer este título, se habrán llevado las manos a la cabeza:" ¿Qué dice esta?'". Otros tantos habrán dicho: "Pues yo ni machista ni feminista; yo apoyo la igualdad". Y es que a día de hoy hay mucho desconocimiento sobre este tema.

El movimiento feminista lo comenzó la mujer para defender sus derechos, no para tener el derecho de ser como el hombre, porque indudablemente no lo somos, sino para tener los mismos derechos que ellos. Es cierto que a día de hoy hemos avanzado mucho y el feminismo no es un movimiento únicamente de la mujer, sino comienza a ser un movimiento también del hombre. Son muchos los grandes hombres que apoyan la igualdad. Lo que no cabe duda es que si no buscas la igualdad de derechos entre hombre y mujer, no eres feminista. Estamos hablando de un tipo de mentalidad. Pero aun así queda mucho que mejorar. La mentalidad machista no solo existe en personas mayores, de otras generaciones. Existe una tendencia machista bastante preocupante en los adolescentes de hoy en día. Tratan a sus parejas como si fueran de su posesión -"es mío o mía"- y a través de la tecnología llevan conductas obsesivas de control. O juicios de valor a quienes si se comportan, hablan, visten o practican determinados deportes se les juzga de una manera diferente a si lo hace una persona de sexo masculino o si lo lleva a cabo otra del sexo opuesto.

Estos carnavales en Tenerife pudimos ver cómo numerosas imágenes del concierto de Juan Luis Guerra invadían las redes sociales por la cantidad de personas que nos unimos ese día a escuchar a este maravilloso cantante que marcó etapas de muchos de nosotros. Muchos canarios veíamos las fotos en las redes y sentíamos orgullo de nuestro carnaval. Yo personalmente fui una de las que publiqué una foto de ese escenario rodeado de miles de personas bailando al ritmo de su música. A los minutos de colgar la foto en Instagram, me entró un privado de una de mis pacientes que me hizo reflexionar mucho y por el que me decidí a escribir este artículo. Tan solo me hizo una pregunta: "¿Te imaginas todo lo que hubiéramos logrado si a la manifestación que se celebró el 8 de Marzo (día de la mujer), hubiera asistido toda esa gente?". Potente pregunta ¿verdad? Me encantó.

Está claro que uno se mueve por prioridades y que el feminismo aún no ha logrado tener la prioridad que merece. Es una pena, pero una realidad que todavía haya personas poco empáticas que les cueste tanto ponerse en los zapatos de otras y les resulte imposible entender cómo se puede sentir alguien ante la desigualdad respecto a derechos y trato, pero lo conseguiremos. A pesar del largo camino que aún queda por recorrer, si miramos hacia atrás, hemos avanzado muchísimo. Gracias a la lucha de grandes mujeres y, por supuesto, gracias al apoyo y ayuda de grandes hombres, hemos conseguido la autonomía de la mujer. Ya no somos ceros a la izquierda que no tienen voz ni voto con un único rol: "llevar a cabo las tareas del hogar y crianza de los hijos".

1. Entre todos hemos conseguido que este estilo de vida ya no sea una obligación o un rol indiscutible para la mujer. Hemos logrado que lo que antes era una "obligación", se haya convertido en una elección.

2. Hemos conseguido decir no, decir basta, y a poner fin a una relación si nos da la gana. Hace un tiempo, para muchas mujeres hacer esto era inconcebible, eligiendo mantener relaciones sufridas por no ser juzgada, no precisamente en un juzgado por un juez, sino por la sociedad.

3. Hemos logrado hacer entender que podemos valernos por nosotras misma, que tenemos derechos y que además, somos eficaces como mujeres trabajadoras. Hemos conseguido integrar la idea de que ser padre, no es solo quien pone la semilla, sino quien junto a la mujer, educa.

Hemos evolucionado como personas y si no hubiera sido por esas guerreras que en épocas difíciles se plantaron a reclamar sus derechos, todo seguiría igual. Gracias a ellas, nosotras disfrutamos de todo lo que hemos logrado y ellos, de una mente más abierta, más partícipes, más emocional y vulnerables.

