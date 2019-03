Carta abierta de la FIBT

V isto el comunicado realizado este pasado lunes 18 de marzo y firmado por árbitros con licencia F.E.B. adscritos al comité tinerfeño cuyos nombres constan en dicho documento, la Junta de Gobierno de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife (F.I.B.T.), en sesión extraordinaria celebrada ayer miércoles 20 de marzo de 2019, ha acordado emitir el siguiente comunicado:

El Comité de Árbitros de la F.I.B.T. es un órgano técnico dentro de la Federación cuyos miembros son designados y cesados libremente por el Presidente para la gestión del colectivo de árbitros durante la temporada deportiva.

Los árbitros, a los efectos de nuestros estatutos, son personas naturales con acreditación de conocimientos suficiente conforme la valoración efectuada por la Federación, dedicadas a la valoración y aplicación de normas técnicas en las competiciones de Baloncesto y están en posesión de la correspondiente licencia federativa.

Son derechos específicos de los árbitros: a) Suscribir libremente licencia en los términos establecidos reglamentariamente. b) Disfrutar de la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva en los términos fijados reglamentariamente. c) Recibir atención deportiva de la Federación. d) Aquellos otros que les vengan atribuidos por la legislación vigente, por los Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos competentes de la Federación.

Son deberes específicos de los árbitros: a) Someterse a la disciplina de la Federación y a la de sus órganos. b) No intervenir en actividades deportivas de Baloncesto que no hayan sido autorizadas por la Federación en calidad de Árbitro. c) Participar en las competiciones o actividades oficiales para las que le convoque la Federación. d) Mantener una absoluta imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. e) Mantener el nivel técnico suficiente para ejercer sus funciones adecuadamente. f) Aquellos otros que les vengan impuestos por la legislación vigente, por los Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos competentes de la Federación Insular ó Canaria.

En la presente Temporada 2018-2019, el número de árbitros y oficiales de mesa dados de alta en la F.I.B.T. hasta la fecha de hoy ascienden a un total de 182 integrantes con licencia oficial en las diferentes categorías, estando en cifras muy similares en estas últimas cuatro temporadas:

Temporada 2015-2016: 189 licencias.

Temporada 2016-2017: 174 licencias.

Temporada 2017-2018: 185 licencias.

El 80-90% de los recursos de la F.I.B.T. provienen de los clubes federados a través de las cuotas que pagan en conceptos de inscripción, licencias, tarifas arbitrales, cambios de partidos, etc., según reflejan los presupuestos y cuentas contables oficiales auditadas y aprobadas en nuestras asambleas.

Desde hace dos temporadas, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife aprueba y convoca una línea de subvención para sufragar parte de los gastos de arbitrajes asumidos por las entidades deportivas de Tenerife que participen en la Liga Regular del Campeonato Oficial Insular de Tenerife de Baloncesto, organizadas por la F.I.B.T. durante la temporada que se establezca en la respectiva convocatoria de subvenciones, en las categorías de base (Prebenjamín, Benjamín, Pre-Minibasket, Minibasket, Pre-Infantil, Infantil, Pre-Cadete y/o Cadete) a la cual acceden los Cubes Federados que presenten en tiempo y forma la solicitud correspondiente.

En anteriores temporadas, la F.I.B.T. firmaba convenios con el Excmo. Cabildo de Tenerife para también sufragar los costes arbitrales en las categorías de base (de cadetes a Prebenjamines) de los clubes federados, en la cual era la Federación la que, como entidad colaboradora de la administración pública, recibía el importe total que aprobara el Cabildo anualmente, según cada partida presupuestaria, encargándose la Federación de abonar a cada club el importe de la subvención que le correspondía en base a los criterios de reparto aprobados en cada convocatoria.

La F.I.B.T., a fecha de hoy, ha justificado en tiempo y forma, temporada tras temporada, todos los convenios y/o subvenciones recibidas del Excmo. Cabildo de Tenerife y de cualquier otra administración pública.

El cálculo de las Tarifas Arbitrales, según cada categoría y aprobado en Asamblea, que abonan los clubes a la F.I.B.T. cada temporada, se realiza mediante el sistema de prorrateo de los diferentes costes en que se divide la tarifa (Honorarios, Dietas, Transportes y Derechos Federativos), en función del principio de solidaridad entre todos los clubes de la isla, siendo el porcentaje de ingreso, no beneficio, estimado para la Federación y dependiendo de la categoría, entre un 20% y un 30% aproximadamente del coste del recibo por cada partido, incluyendo el posible remanente del prorrateo. El 70% - 80% restante se abona al colectivo arbitral en concepto de honorarios, dietas y transportes.

Los Honorarios Arbitrales son aprobados anualmente en las Asambleas Generales, no habiéndose presentado propuestas y/o enmiendas por ninguno de los estamentos de asambleístas para su modificación en las últimas ocho temporadas, para ningunas de las categorías insulares.

La F.I.B.T. viene realizando durante la presente Temporada 2018-2019 todos los pagos al colectivo arbitral en tiempo y forma, el cual se realiza semanalmente tras las comprobaciones y liquidaciones pertinentes y dentro de los plazos previstos. No existe deuda alguna con el colectivo arbitral de pasadas temporadas.

La F.I.B.T. adquirió y recibió las últimas equipaciones, tanto para árbitros como para oficiales de mesa, tras acuerdo llegado con la marca PEAK SPORT, finalizando la Temporada 2016-2017 (marzo de 2017), siendo repartidas al colectivo arbitral, debidamente serigrafiadas, a comienzos de la Temporada 2017-2018, sin coste alguno para todos los integrantes, disponiendo actualmente de stock suficiente para cubrir cualquier necesidad.

La mayoría de los clubes federados han manifestado su apoyo total a la F.I.B.T. y su gestión así como al grupo de trabajo que conforman el comité de árbitros tinerfeño.

Por último, desde esta Federación se está estudiando la apertura de un expediente disciplinario por las posibles infracciones en que hayan podido incurrir los árbitros firmantes del comunicado.