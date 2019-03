Mafia en las universidades de EE UU

La gente con la que me relaciono; familiares, amigos/as, familias conocidas, vecindario y personas accidentales; sus hijos /as, los que los tienen, cuando terminan su ciclo académico de Instituto, muchos de ellos alentados por los resultados, por el entorno y otros por decisión propia, pasan al último escalafón académico, que es el de la Universidad. Son muchos los nuevos universitarios los que tendrán la oportunidad de hacer sus carreras con becas. Se conceden atendiendo a unos baremos establecidos por la autoridad del Estado en base a las notas sobresalientes que traen consigo. Quedan fuera de las ayudas los que no han llegado a superar ese listón. A estos alumnos, que son muchísimos, les queda para seguir con su preparación universitaria la tarea de costearse los estudios a base de tasas académicas. En las universidades públicas, que son la mayoría, el profesorado es estatal, y es el Estado quien les paga por su trabajo docente para formar a los alumnos. En las universidades privadas los alumnos pagan toda su carrera, si bien el Estado aporta recursos para el funcionamiento de los centros. Hasta aquí, un ligerísimo esbozo de cómo se mantienen las universidades. La universidad es un ente, que se dedica a preparar a: futuros médicos, ingenieros, abogados, economistas, etc. En el momento en el que se observa una anormalidad, existen filtros que lo detectan. Aquí en nuestro país, en fecha reciente, se descubrió un fraude en la concesión de un título académico, concedido a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Saltó la alarma y se la desposeyó del título, obtenido de manera encubierta. Lo descubierto en EEUU, en Los Ángeles, pertenece a otra estirpe de defraudadores con pasaporte falso. Falsificaban, trucaban los documentos obligatorios, para acceder a las universidades más prestigiosas de EEUU. Quienes acudían a la organización, eran millonarios y personas famosas a las que les ponían precio para que sus progenitores entraran en la universidad, por la puerta que fuera. La organización ha durado años y se han hecho millonarios. Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde se descubrió el fraude, entran por méritos propios, como en el del resto de las universidades, se pagan sus créditos ayudados por sus familias, y nadie falsifica sus notas e identidades.

Teófilo Pérez Campuzano.

Puerto de la Cruz

