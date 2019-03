Los hijos no están en venta

No. No lo están, aunque así lo crean algunos. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a una parte de la sociedad que cree y piensa que hacerlo es legal.

Me estoy refiriendo a aquellos que en sus mítines políticos proponen cosas tan aberrantes como cambiar la libertad de una mujer embarazada por la entrega de su hijo; dar un hijo en adopción a cambio de la libertad de la madre que lo lleva en su vientre; entregar a su hijo a otros padres que tienen medios para poder adoptarlos a cambio de unos papeles que le permitan quedarse en nuestro país.

¿Qué condiciones son esas? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mundo vivimos? Ofrecer a los niños como una mercancía, hacer con sus cuerpos un trueque de esas características es de una inmoralidad y de una mezquindad sin precedentes. Pero puede llegar a suceder.

Me estoy refiriendo a la compra de bebés robados a madres que los llevaban también en su vientre y esperaban a ese hijo con la ilusión y la alegría de quien ha deseado tenerlo y nunca imaginó que su propio ginecólogo y la clínica donde iba a dar a luz pudiera arrebatárselo y venderlo, no entregarlo, no, venderlo a otra mujer que no podía ser madre. Una venta en toda regla para la que no existen justificaciones del tipo "ella no lo deseaba", "ella no podía cuidarlo", "ella no lo merecía", "ella no lo valoraba". La que compra si lo merecía y sí lo valoraba.

Extraña manera de enjuiciar un comportamiento del todo inmoral. La que lo paga muchas veces lo sabe, pero justifica esa compra en un ejercicio de aparente legalidad. Yo pagué la clínica, yo pagué los servicios, el médico que la atendió, el dolor de otra mujer. Todo muy lícito. Todo muy limpio.

Y me estoy refiriendo a niños desamparados en las calles y recogidos como sacos de basura por depredadores expertos en robar a criaturas que deambulan por las ciudades como si fueran ratas, peor que ratas, y llevados a lugares donde se puja por ellos, se venden al mejor postor y se abandonan en manos de mafias nauseabundas dedicadas al comercio sexual de esos seres diminutos abandonados a su suerte que acabarán muertos y despedazados en un inmundo burdel o en un quirófano donde les extraen sus órganos para volver a comerciar con ellos de nuevo. Duro. Repugnante. Y volvemos la cara para no verlo, para no saberlo, para no creerlo. No nos agradan esas noticias. Nos asquean y procuramos no enterarnos.

No queremos saber de ellas y no nos gusta que venga alguien a restregarnos esa mierda de mundo donde los niños, los nuestros, son un objeto más de comercio y consumo.