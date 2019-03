Katowice 2019, el epicentro de la revolución de los esports

Del 27 de febrero al 3 de marzo de 2019, Katowice albergó el 13er Intel Extreme Masters (IEM), un mega evento donde se exhiben las mejores competiciones mundiales de deportes electrónicos (esports) ??y Realidad Virtual. Yo tuve la suerte de estar allí. Te voy a contar cómo viví de primera mano una de las mayores amenazas para el mundo del entretenimiento tal y como lo entendemos actualmente.

En los últimos 7 años, Katowice se ha convertido en la meca de los esports. El IEM de Katowice, con el apoyo y colaboración de Electronic Sports League (ESL), atrae a miles de personas cada año, desde fans y jugadores profesionales, pasando por aficionados, curiosos o empresarios a esta ciudad polaca; la undécima ciudad más poblada del país. ¡Todo un récord! La celebración de este evento se ha traducido en numerosos beneficios para esta pequeña localidad industrial.

Klaudia, residente de la ciudad durante los últimos 9 años y estudiante en la universidad, nos cuenta el impulso que ha vivido Katowice: desarrollo en infraestructuras, mayor afluencia de personas y de multinacionales globales desde la 1ª edición del IEM en 2013.

La primera edición en 2013 atrajo a 50.000 visitantes y en esta última han venido más de 150.000 visitantes, ¡un crecimiento x3! Todo esto en una ciudad de menos de 300.000 habitantes que estos días se ve desbordada.

Si estas cifras te parecen impresionantes, te interesará saber que la asistencia física al evento IEM Katowice de este año representa menos del 0,4% de la audiencia; más de 60 millones de fanáticos de los esports seguirán este evento usando plataformas como Twitch, ESL.tv y el sitio web de Intel. Esto es más del 60% de los 98 millones de personas que vieron la Super Bowl en 2019 (que tuvo la audiencia más baja en 11 años) y duplicó a los espectadores de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en 20181.

Por otra parte, Ralf Reichert, CEO de ESL, nos explicó cómo este evento ha evolucionado no solo en números, sino también en pasión, competitividad y estilo; atributos intrínsecos al mismo. El evento final es más una celebración, que una competición. Los asistentes, no solo vienen para apoyar a los equipos o jugadores, sino también para conocer más sobre el ecosistema de los esports, sumergirse en personajes ficticios de sus videojuegos favoritos y disfrutar de los juegos de compañías punteras. Los participantes no son meros espectadores, sino también jugadores, comentando y discutiendo múltiples estrategias.

Esta experiencia y la manera de involucrar al espectador me ha permitido ver a los esports como una amenaza real al entretenimiento tradicional tal y como lo conocemos actualmente.

Si bien la experiencia inmersiva es la clave, en mi opinión, IEM aporta muchas ideas que apuntan a un futuro brillante para los esports. La edad promedio del aficionado es de apenas 20 años, en comparación con el promedio de más de 40 años para la mayoría de los deportes como el fútbol. La representación femenina está creciendo rápidamente, con muchas embajadoras como Ana Oliveras, jefa de los Campeonatos Nacionales de ESL, que intentan con mucho éxito incrementar la representación femenina en la industria. Los jugadores profesionales en el evento rompen completamente el estereotipo tradicional; están en forma, tienen energía y están ansiosos por mejorar. Pasan meses entrenando en campamentos distribuidos por todo el mundo.

Es un gran espectáculo en el cual los jugadores tienen una relación muy íntima con sus fans, transformándolo todo en una experiencia única. Los equipos transmiten en vivo a sus fans desde sus habitaciones durante todo el año.

Equipos como Team Liquid, de Los Angeles, transmiten en idiomas locales a sus fans de todo el mundo obteniendo un alcance global. Tales elementos crean, como sostiene Miguel Ángel Betancor, exárbitro internacional de baloncesto y catedrático en la materia, una verdadera experiencia comunitaria para todos los involucrados. Con todos los ingredientes claves para el éxito, nadie puede dudar que esta industria prosperará. Múltiples negocios y equipos han puesto su atención en esta industria de más de 150 mil millones de dólares2. Equipos profesionales como el PSG y el Manchester City, están patrocinando jugadores de esports para representar a sus clubs en torneos globales. Empresas de entretenimiento como Netflilx, están atrayendo a la comunidad de jugadores de los esports con propuestas como Bandersnatch.

En conclusión, los esports atraen cada día más talento y brindan oportunidades para que las empresas se diversifiquen e inviertan en el futuro. Lo que más me impactó fue la pasión, la adrenalina y la calidez que llenaron esta ciudad de bajas temperaturas. Este evento ha despertado al jugador que llevo adentro. ¿Y tú, a qué esperas?

No tengo intereses en ninguna de las entidades mencionadas. Los puntos de vista expresados ??anteriormente son personales. Puedes seguirme en:

https://www.instagram.com/maanas.m/

https://www.linkedin.com/in/maanas-mediratta-08924125/

1 Fuente - Stadiumtalk ; 2 Fuente : Economist