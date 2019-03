Mano armada

Nos la sabemos de memoria porque estamos (mal)criados por Hollywood. Atracos y esas cosas. Así que no buscamos originalidad ibérica sino buena factura y que no nos sonrojemos con lo que acontece en la pantalla. 70 binladens no descubre la pólvora pero presume de un guión competente, una realización muy digna que maneja con soltura un ritmo acuciante y un manejo del espacio acertado, y, sobre todo, de un formidable trabajo de la gran Emma Suárez y una Nathalie Poza que está a la

altura. Tras la fallida Gernika, Serra demuestra un buen pulso narrativo y, dentro de su asumida modestia, la película ofrece un entretenimiento sólido y honesto.