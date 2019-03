Las políticas de igualdad no deberían ser una opción sino una obligación de los gobiernos

No es de ahora, hace mucho tiempo que el PSOE está comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres. Es muy simple, una democracia no puede tolerar la existencia de brechas de género y techos de cristal. No se puede aceptar que un ser humano pueda o no tener libertad para decidir porque nazca hombre o mujer, tener las mismas oportunidades no es cuestión de sexo sino cuestión de sentido común.

Hace casi un año España dio una lección a quienes querían retroceder, un día en el que el movimiento feminista marcó un antes y un después y el presidente Sánchez en estos 9 meses de gobierno ha demostrado con hechos que nuestro compromiso es no dar ni un solo paso atrás sino seguir avanzando.

Pusimos en macha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la dotación presupuestaria que era necesaria. Frente a partidos que cuestionan la ley contra la Violencia de Género esta sociedad no puede dar ni un paso atrás, frente a organizaciones ultraconservadoras como hazteoir que faltan al respeto a las mujeres decimos alto y claro ¿van a seguir banalizando la violencia machista? Cuando todos los días esta lacra afecta a mujeres en todos los rincones del país.

Estos nueve meses el Gobierno socialista ha dado pasos importantes para superar los obstáculos que impiden la participación de las mujeres en muchos ámbitos, pero queda mucho por hacer sobre todo a la hora de avanzar en igualdad laboral. Por eso el Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 1 de marzo el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato de oportunidades en el empleo y ocupación, Real Decreto que deberá ser convalidado por las Cortes Generales.

Para el Gobierno del presidente Pedro Sánchez es una prioridad mejorar la conciliación familiar y laboral, eliminar la discriminación salarial, reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres y generalizar los planes de igualdad en las empresas. Porque no somos ajenos a una realidad que pretendemos revertir, las mujeres seguimos ocupándonos de los cuidados, en detrimento de nuestras oportunidades profesionales, seguimos teniendo menos oportunidades de promocionar, ocupamos trabajos poco reconocidos y seguimos teniendo los salarios más bajos, además de mayores tasas de desempleo y menor cobertura.

Entre las medidas de este Real Decreto están la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores, porque equiparar los permisos es clave para que el mercado laboral deje de penalizar a las mujeres, lograr la igualdad y eliminar estereotipos.

Ante una brecha salarial insoportable donde en algunas áreas de trabajo llega al 23%, este Real Decreto también incluye que las empresas a partir de 50 trabajadores deberán llevar un registro de sus tablas salariales. Queremos acabar con esta brecha salarial que además sigue condenando a la mujer y hace también que luego sus pensiones sean más bajas.

Y estos días no podía dejar de pensar en mi abuela, aunque ella ya no pueda verlo, veo en ella a todas las personas dependientes que necesitan de cuidados y pienso en tantas mujeres que cuidaban a sus familiares y a las perjudicó el gobierno del PP cuando las expulsó de la Seguridad Social. Ha vuelto a ser un Gobierno Socialista quien recupere la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado. De esta manera, no se interrumpirá la cotización para los trabajadores, fundamentalmente mujeres, que abandonan su trabajo para cuidar de otras personas, con el objetivo que el día de mañana tengan una pensión digna.

Y el PSOE seguirá gobernando en favor de la ciudadanía, aprobando medidas sociales porque el Gobierno está perfectamente legitimado para gobernar hasta el último momento y, en cualquier caso, estos decretos deben ser refrendados por el Congreso. Mientras, el PP amenaza con recurrir estos decretos sociales del Gobierno. Queda claro que al trío de las derechas no les gustan las políticas sociales y tampoco las políticas de igualdad.

El 28 de abril se decide entre dos modelos de país, uno inclusivo, progresista y que gana en derechos y otro excluyente, crispado y que cuestiona los derechos y libertades conseguidos.