Padres, madres y pensamientos obsesivos

Es cierto que no todo el mundo gestiona la maternidad o la paternidad de la misma manera, por lo que la visita de los pensamientos obsesivos y recurrentes respecto a los hijos no aparece siempre, pero sí en una gran mayoría. La educación de los hijos provoca muchas inseguridades y no pocas angustias a muchos padres. Todos lo que tenemos hijos nos preocupamos por su bienestar. Pero muchas veces esta preocupación es excesiva, por no llamarla obsesiva, llegando a convertir el hecho de tener un hijo en una agradable pesadilla. La excesiva preocupación nos impide disfrutar de ellos como deberíamos hacerlo. Preocupaciones que van a ir cambiando y evolucionando a lo largo del desarrollo de nuestro hijo. En consulta me encuentro frecuentemente con dos de estos pensamientos que se instalan en muchas cabecitas y que a modo centrifugadora no paran de dar vueltas:

1. No le dedico el tiempo suficiente: Este pensamiento aparece sobre todo en las madres. Hasta hace unos años era la mujer la que se encargaba prácticamente de la educación de los niños. Aunque es una idea que muchas no hemos vivido en nuestra experiencia, porque nuestras madres trabajaban cuando éramos pequeñas, seguimos manteniendo que el niño necesita mucho tiempo con su madre, y por supuesto que lo necesita, con su madre y con su padre. Son sus figuras referentes y necesitan sentir su cariño, amor y protección, pero no podemos llevarlo al extremo. A casi todas nos gustaría ser funcionarias y trabajar de 8.00 a 15.00 para luego poder pasar tiempo suficiente con nuestros hijos, pero no todas lo somos. Así que te recomiendo que cambies el pensamiento. Quizás si tuvieras otro horario o no trabajaras podrías pasar más tiempo con tu hijo, pero gracias a que estás trabajando le puedes dar la calidad de vida que tiene y además un ejemplo como madre autónoma, responsable y autosuficiente. No se trata de estar todo el tiempo que pasa fuera del

colegio con los padres. Igual de sano es que lo pase con abuelos, familia, haciendo deporte etcétera. Más que la cantidad de horas que el niño necesita pasar con los padres, es la calidad. Si entre semana no puedes pasar mucho tiempo con ellos pero el poco que pasas lo aprovechas de verdad, a él o ella no le vas

a generar ningún trauma.

2. Le regaño mucho. No te culpes. Regañarles o corregirles no te hace mal padre. Los niños no nacen aprendidos y debemos corregir sus errores para que luego puedan llevar comportamientos saludables a medida que crecen y dejan de necesitarnos tanto. Educar muchas veces significa acabar el día rompiendo a llorar de la pena que sentimos por decirles que "no" o ponerles límites. No seamos egoístas y por no escuchar una perreta en el poco tiempo que pasamos con ellos, dejemos de enseñarles habilidades más que necesarias para su vida adulta. Es mejor que desde cortas edades comiencen a lidiar con emociones como la frustración a que lo hagan en edades donde no vamos a poder protegerlos. Corregir a tu hijo no está mal. Lo que está mal es cuando pierdes los papeles haciéndolo dando gritos o etiquetándolos. ¡Ojo!, sé que muchos, ahora mismo, se sentirán identificados. Estate tranquilo y deja de culparte. La culpa solo te hace sentir mal y no soluciona nada. Sólo debes identificar qué es lo que hace que pierdas las formas para poder corregirlo. Te aconsejo que juegues con el autocontrol e intentes cambiar la interpretación de lo que pasa en ese momento: "Es un niño, cálmate, perder los papeles no te hace ser más respetable sino más incontrolable. Voy a decirle lo mismo, pero de forma calmada. Si no lo hago, luego me voy a sentir fatal". Al principio, utilizar este tipo de pensamientos cuando estás acostumbrado a estallar cuesta, pero créeme

que luego esta forma de comunicarte se automatiza y ganas en salud emocional. Errores cometemos todos y ser adultos no nos hace omnipotentes. Pídele perdón a tu hijo cuando le hables mal y dale una lección de que cuando se hace algo mal, uno debe ser lo suficientemente humilde como para rectificar. Enséñale a comunicarse bien y sobre todo, que cometer errores es cosa de humanos.

