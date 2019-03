La esclavitud infantil

Es un tema condenado a ser tabú; a ser silenciado por la misma sociedad que lo genera y pone en práctica. Los niños son seres invisibles para el sistema hasta que se les visibiliza para la conveniencia de algunos que generan dinero a su costa. Los niños existen para tenerlos cuando alguien decide tenerlos; traficar con ellos cuando son bebés vendiéndolos o comprándolos; creado juguetes para entretenerlos mientras se pague por ello; sirven para secuestrarlos, matarlos y vender sus órganos; para construir un falso sistema educativo donde cuentan los privilegios de determinados grupos sociales sin tener en cuenta las necesidades del resto; para llevarlos a extraer minerales allí donde no cabe un adulto; para darles armas y enseñarlos a matar como si fuera un juego cuando lo único que se intenta con ello es el exterminio de otros niños sin que sepan el porqué de tales sangrías.

Seguiría la lista. Páginas y más páginas de horrores que nos negamos a saber y a mirar. El desorden, el caos, la pobreza de la que apartamos la mirada. Porque no queremos saber. Y cuando aparece en las noticias algo referido a esas criaturas que mendigan una moneda por la calle o un abrazo en las aulas o un beso en sus cunas, todos nos sentimos conmovidos. Y digo todos y digo bien, porque siempre hay un Gabriel asesinado, un Julen que se precipita por un pozo, un Jeremy que desaparece. Siempre hay niños violados, acosados sexualmente por algún familiar, el entrenador de su equipo de fútbol, el párroco de su pueblo o el profesor de su colegio.

Pero luego, cuando apagamos la radio o dejamos de ver las escenas, nos olvidamos de ellos, dejamos de imaginar qué estarán pensando cuando presienten que los hemos dejado indefensos.

La esclavitud de un niño es el peor de nuestros crímenes. Y si los vemos tirados en la calle pidiendo comida, no es sólo por hambre. Hay adultos detrás que los obligan a mendigar, adultos que los han arrojado a la basura y los han abandonado a su suerte, adultos que generan la pobreza en la que viven, adultos que los obligan a prostituirse para enriquecerse a costa de la lujuria de otros adultos. Y hay países enteros que hacen crecer sus finanzas esclavizando a otros países y haciendo que millones de niños mueran de hambre, de sed y de extrañas enfermedades provocadas por la miseria que ese dinero genera. Los hay. Todos lo sabemos y callamos y miramos hacia otro lado pensando que nada tenemos que ver con ese horror. Pero no es cierto. Porque todos sabemos la verdad, pero no denunciamos ni atacamos ni condenamos a los culpables por miedo o por vergüenza de ser uno de ellos.