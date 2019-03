Seguro que sale en verano

Lo grandes almacenes son santuarios de la voracidad consumista como religión universal. Un simulacro de acceso incondicional a los medios de consumo. Todo eso será nuestro porque lo han puesto a nuestra disposición: un simulacro al que respondemos con otro, es decir, con nuestra falsa decisión de no comprar casi nada. Por eso para mucha gente es grato flotar, como un feto encantado de reconocerse visualmente en los objetos, por espacios luminosos, perfectamente ordenados, espacialmente definidos. Los grandes almacenes, donde identificarás tus necesidades entre miles de necesidades aproximadamente innecesarias, en realidad tienen un efecto de despersonalización muy relajante. Como las telenovelas de la sobremesa o, directamente, como las siestas empapadas en babas bienaventuradas. Somos la fugaz intersección entre una frigorífico, unos calzoncillos ya mesita de noche, es decir, somos una nada gratificante.

Hace un par de días me deshacía agradablemente en una de las últimas plantas de unos grandes almacenes de mi ciudad cuando escuché la voz melosa de siempre por los altavoces: "Esta tarde, en nuestro Club de Lecturas, comentaremos la obra Los papeles de Pig Wig. No lo olviden, esta tarde, a partir de las cinco y media, Los papeles de Pig Wig en nuestro Espacio Cultural". Estuve pensando en una peluca cochina o en un cerdo con peluca durante algunos segundos hasta que reparé, maravillado, en que se referían a una novela de Dickens. A su primera novela y una de las mejores y más amables, Los papeles póstumos del Club Pickwick, que comenzó a escribir por un golpe de suerte, casi como un texto de apoyo a dibujos de personajes y escenas costumbristas, pero que convirtió, en año y medio entregas mensuales, en una novela inolvidable, en el trampolín de su fortuna y su fama como autor. ¿Por qué habrán elegido a Dickens? ¿Y por qué el pobre de mister Pickwick había sido convertido en un sombrero cerdoso? ¿Cómo tomarse en serio un club de lecturas que ignora al Club Pickwick? ¿Un pickwickiano honrado -somos legión- podría tolerar una impertinencia semejante? ¿Acaso lo hubiera hecho San Weller?

No. Me dirigí con paso firme a una empleada de sonrisa amable para deshacer la desagradable, si no injuriosa confusión. Elegí un tono mesurado, pero severo.

- Disculpe. Está anunciando ustedes por megafonía una reunión esta tarde para hablar de los papeles de Pig Wig. No son los papeles de Pig Wig.

- Papelería está aquí al lado.

- No, no me refiero a la papelería. Es que ustedes se equivocan. No es Pig Wig.

- ¿No es Pig?

- Pues no.

- No lo entiendo.

- Están anunciando ustedes un debate o algo así sobre una novela que no existe.

- Bueno, pero seguro que sale para el verano o para navidades.

- ¿Cómo?

- Que seguro que sale. ¿Es la segunda parte?

- No. Es que no se llama así. La novela no se titula Los papeles de Pig Wig.

- Bueno, no se preocupe. A veces al traducirla le cambian el título.

- No es la traducción.

- No, generalmente en el Club de Lectura son siempre libros traducidos.

- Pero es que no se titula así.

- Yo he visto que cambian de títulos al pasarla al español. En el cine muchísimo. A mí tampoco me gusta.

- No, no. Es que el título no es ese.

- Ya, pero si la gente conoce el libro como Los papeles de Pepa Pig, ¿qué le vas a hacer?

- ¿Los papeles de Pepa Pig?

- Bueno, ¿no me dijo que si titulaba así?

Fue inútil. Los clubes de lecturas, las exposiciones y las presentaciones de libros solo suponen actos incoherentes y superfluos en las siestas y las fiestas de exaltación del consumo. La cultura transforma en inhabitables los grandes almacenes. A ver cuándo acaban con todo eso y se dedican a la interminable ordinariez de vender.

