Diario Positivo como herramienta psicológica

En consulta suelo mandar deber es para hacer en casa. Unas veces son pautas a seguir y otras toca escribir. Hay quienes las hacen y hay quienes no. Eso depende de lo involucrado que esté el paciente con la terapia, pero está demostrado que quien la hace avanza más rápidamente en el proceso de cambio que quien no la hace. ¿Por qué? Porque esas personas no solo están trabajando el día que tienen sesión conmigo, sino que también lo hacen durante el tiempo que hay entre sesión y sesión. Es importante recordar que las estrategias conductuales suelen tener un resultado casi inmediato, pero el trabajo cognitivo -es decir, el trabajo a nivel mental- no se logra de un día para otro. Al final, esto es como todo. A mayor práctica, mayor y más rápido será el cambio.

Muchos de mis pacientes se sorprenden cuando como tarea de casa les invito a hacer el Diario Positivo. ¿En qué consiste y para qué sirve?

Hay muchísimas personas que solo enfocan a la parte negativa viviendo en una nube de pesimismo y malestar. O simplemente personas con estado de ánimo bajo por caer en la rutina de estar pensando en miles de cosas a cada instante en lugar de disfrutar de muchos de esos momentos.

El Diario Positivo consiste en anotar, al final del día, cinco momentos en los que te hayas sentido realmente bien ese mismo día. No solo se trata de anotarlos, sino de recordarlos y revivir esas emociones placenteras de nuevo. En caso de no encontrar 5 momentos agradables, ya sabes que al día siguiente tendrás que crearlos.

Con este ejercicio trabajamos lo siguiente:

1. Cuando dormimos, nuestra mente sigue funcionando y es cuando se regenera la memoria. Esta función no se realiza de la misma manera si cogemos el sueño recordando momentos con emociones agradables que si lo hacemos rumiando los problemas que invaden la mente en ese momento.

2. Enfocar a la parte que si funciona. Cambiar el foco de atención es necesario para ajustar las emociones. Cuando tenemos problemas o cierta parte de nuestra vida nos insatisface, ignoramos los pequeños momentos que dependen de nosotros y que podemos convertir en maravillosos. Este ejercicio, como al final del día vas a tener que anotar cinco momentos agradables, logra que actives el radar de momentos donde practicar la atención plena y tan solo disfrutar. No hay que ir muy lejos, simplemente apartar las prisas con las que sueles vivir y centrarte en lo que estás haciendo. Atención plena a lo que haces, a lo que escuchas, a que huele en ese momento, a cómo te sientes, etcétera. Por ejemplo: Un cortado bajo un rayo de sol, una buena ducha, una llamada de teléfono, un abrazo bien dado a alguien especial, el beso con el que se despidió tu hijo por la mañana, ver una serie relajadamente en el sofá, el momento en el que finalizas con los quehaceres de los niños y dices: "mi momento". Pequeños momentos que suceden todos los días, pero que no le prestamos atención y hacemos de mala gana o con prisas.

3. Te ayuda a salir del bucle de la negatividad y a tomar conciencia de dos cosas:

- Quizás hay situaciones que suceden y no dependen de nosotros, pero la actitud que decidimos tomar ante lo que nos sucedes está siempre bajo nuestro control.

- Hay personas a las que les cuenta valorar lo bueno de cada día. La gratitud no solamente sirve para hacer sentir bien al entorno, sino que es vital para nosotros mismos. Andar siempre quejándose no aporta cambios positivos; incluso cuando la vida te pone obstáculos, es importante ser agradecido para fortalecerte mentalmente.

- Regula tu estado de ánimo y aprende a sentirte afortunado a pesar de no estar en la fiesta que deseas.

