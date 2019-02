Una Gala de virtudes y pecados

Vaya por delante que la Gala de Elección de la Reina no es una operación a corazón abierto. Conviene la aclaración porque algunos comentarios en Twitter se refieren al espectáculo como si fuese cuestión de estado. Y no lo es, aunque las tres horas de show por supuesto tengan gran relevancia y se conviertan en lo más trascendental de la fiesta hasta que mañana la ciudad se eche a la calle y se ponga el disfraz.

Para que la Gala sea un éxito, convenimos todos en que debe alejarse lo más posible de los siete pecados capitales. Es imprescindible que no sea larga, que no caiga en la monotonía, que dé el protagonismo que merecen las candidatas, debe haber Carnaval, no puede olvidarse a los grupos que lo hacen posible, tiene que servir como tarjeta de presentación de la fiesta y es obligatorio que ofrezca ratos de humor y diversión. Si a todo ello se le suma el factor emoción, entonces la obra pasa del aprobado al sobresaliente.

En el caso de la Gala que ayer firmó Enrique Camacho por cuarto año, se ganó el aprobado aunque por momentos al espectáculo le faltase ritmo. La elegante obertura fue un buen anticipo de todo lo que vendría después. Los primeros minutos resultaron un buen gancho para atrapar al espectador y luego todo lo demás debió ir rodado... pero hubo demasiados parones. A la Gala le faltó vértigo. Fue indiscutible la elección de Alexis Hernández para abrir el espectáculo. No es solo la voz del Carnaval; él es Carnaval, y así lo demostró en su emocionado (y muy aplaudido) alegato. Ocurrió mientras la mayoría de la audiencia estaba con el fútbol... y es que la más grave equivocación de la Gala fue no adaptarse al clásico y negarse a retrasar su comienzo aunque fuera en 15 minutos. En los tiempos que corren, el error de cálculo resulta difícil de explicar.

Camacho procuró aquello que se le había resistido en Carnavales pretéritos. Intentó (y casi lo consiguió) trasladar al patio de butacas -y por ende también a los televidentes- lo que se esconde detrás de la fiesta canaria por antonomasia, el esfuerzo de los grupos por salir a la calle y el tesón de quienes honran al disfraz con su trabajo de todo el año. Su mensaje fue elocuente: "Somos Carnaval juntos". Dicho de otro modo, quiso expresar que mientras la ciudad duerme en las noches de julio a febrero, muchos trabajan en silencio para que el éxtasis colectivo estalle en marzo. Y en estos primeros compases de la ceremonia fue un buen detalle que se aprovechase la coyuntura para honrar a la Reina del Carnaval pasado.

La Gala abandonó el formato de años atrás y puso en el centro del foco a Laura Afonso, que destacó en la conducción justamente porque no se excedió en nada. Tuvo solvencia, tal vez le faltó emoción. Pero estuvo ahí donde se le necesitaba, rodeada de un flanco de presentadores en cuya elección y reparto seguramente se pudo hacer más por elevar el listón. No me queda claro si los que estuvieron eran los más idóneos (las K-Narias cantan mejor que recitan nombres de reinas), además de que el propio formato del espectáculo se prestaba a incluir a muchos nombres que seguramente tuviesen todavía más química con el espectador. Y con el Carnaval. El mejor de todos, Elvis Sanfiel. Los demás, ni fú ni fá. Si alguien creyó que cualquiera vale para presentar reinas, se equivocó y ya lo sabe.

Punto flaco fue la elección de un jurado de desconocidos, a excepción del genial Juan Luis Calero. Ahí se desperdició una buena ocasión para que Santa Cruz sacase lustre en uno de sus días grandes a su extraordinario elenco de artistas (de todos los órdenes) repartidos por el mundo. ¿Por qué dos cónsules y un dentista para elegir Reina? Dicho lo cual, lo importante es que eligiesen bien a la ganadora, que lució a lo grande en el momento de la coronación. Antes, Camacho lidió bien con el alto número de aspirantes (19). El muy grato nivel que ofrecieron los diseños -imponentes los dos de Daniel Pages- palió el tedio de que fuesen tantas las candidatas.

También estuvieron más o menos bien cuadrados todos los compromisos. Chirrió el playback de la Fufa, se hizo larga la entrevista al jefe de Retorciditos, salió vertiginosa Caña Dulce, fueron trepidantes Los Joroperos y gustó que Zeta Zetas hiciera el esfuerzo de adaptar el croma a la Gala. Simpático el guiño a las murgas y humor a cuentagotas con Abubukaka, que sacaron de la gaveta sketches marca de la casa para hacer reír.

La Gala gustó a ratos. No se hizo ni muy larga ni muy pesada ni se alejó de lo que es el Carnaval. Carlos Baute y Marta Sánchez sumaron; no restaron. Así que Camacho cumplió. En medio de estrecheces por todos lados, es de elogiar su esfuerzo por reinventarse y ofrecer un espectáculo que superó el aprobado con gotas de frescura, imaginación y entusiasmo. Mañana será otro día. Y ya será Carnaval.