Democracia, sistema electoral y bienestar social (y 3)

Demócratas por el Cambio se ha exhibido como la punta de lanza de un movimiento de la sociedad civil canaria que exigía una reforma de la ley electoral, pero sin restarle un ápice de valor a sus esfuerzos, jamás ha existido tal movimiento social. Uno de sus rasgos más curiosos -e inhabitual en movimientos organizados de este carácter transversal y consensual- es su punto menos que furibunda crítica a Coalición Canaria y a sus Gobiernos, identificados con la normativa electoral vigente, y cuyo compromiso democrático es puesto en cuestión sistemáticamente, algo que se obvia en los otros dos grandes partidos, igualmente beneficiados por el sistema, y que han cogobernado la comunidad autonómica casi sin interrupciones desde 1995. Dos máximos dirigentes del PP y el PSC-PSOE (José Manuel Soria y José Miguel Pérez) fueron vicepresidentes del Gobierno de Canarias con CC.

Desde hace algunas semanas Demócratas para el cambio ha emprendido una campaña para incluir en la normativa electoral definida en la disposición del nuevo Estatuto de Autonomía la fórmula Hare para sustituir la fórmula D'Hont. "Apostamos sin ambages por sustituir la fórmula D'Hont (?) por otra más proporcionada como la fórmula Hare", apuntaba DPC en un reciente artículo de prensa. "Esta opción resulta ineludible (sic) para que Canarias decida su rumbo sin otro condicionamiento que el de la preferencia política de cada elector decidida con su voto". Al final del texto advertían que habían mandado sendas cartas a Ángel Víctor Torres y a Asier Antona para que tomen nota, de forma que Hare sustituya a D´Hont en las elecciones autonómicas del próximo mayo. A trote cochinero y sin mayores debates políticos ni parlamentarios, porque DPC lo tiene perfectamente claro. En realidad se antoja pasmoso que se califique como "ineludible" el cambio de fórmula de ponderación. Primero porque algo que no puede evitarse no es una opción de ningún tipo. Y en segundo lugar porque en ningún sistema electoral el voto de cada elector decide el futuro del colectivo representado en la asamblea. Afirmar tal cosa es una obvia falacia y una deshonestidad intelectual bastante grimosa. Cualquier democracia representativa se mueve sobre un juego de mayorías y minorías fruto de pactos y acuerdos que trazan líneas entre fuerzas y programas vencedoras y perdedoras. La obsesión por criterios de estricta proporcionalidad suelen conducir a parlamentos tan divididos y atomizados que la inestabilidad política se transforma en un menesteroso modus vivendi. Italia, entre 1953 y 1993, sufrió 42 gobiernos con casi una decena de partidos paralizando un Congreso muy similar a un mercado persa. Una inestabilidad crónica que, para colmo, no se tradujo jamás en una verdadera pérdida de poder para la Democracia Cristiana y su herencia de ineficacia y corrupción.

La reforma electoral ha terminado por convertirse en algo que ya amenazaba ser en los últimos años: un fetiche democrático. Esta fetichización, curiosamente, se ha fortalecido, y no disminuido, después de conseguirla, y puedes encontrarse economistas blandiendo artículos sobre la mayor prosperidad económica y social de los sistemas políticos dotados de regímenes electorales proporcionales. Y existe mayoritariamente esa correlación. Pero correlación no significa causalidad. La mayor o menor proporcionalidad del sistema electoral es una variable del estado de salud de una democracia representativa: muy importante, pero no determinante. Su poder fascinador amuleto democrático quizás deriva de que es más fácil cambiar barreras electorales que encontrar estrategias políticas y financieras para mantener el Estado de Bienestar, por ejemplo. Para que en Canarias el sistema democrático se fortalezca y se transforme también en una cultura cívica son necesarias instituciones inclusivas, un consenso básico sobre la orientación y la viabilidad presupuestaria de la educación pública, la sanidad y las pensiones, unas administraciones más eficientes, eficaces y transparentes, una legislación que proteja derechos de las minorías y que simultáneamente incentive el desarrollo de las aptitudes y capacidades de organizaciones e individuos para garantizar la igualdad de oportunidades. Un poco, digamos, como en todas partes.

