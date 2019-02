Mi corazón hoy es verde porque está pidiendo a gritos que no se cierren los colegios de Educación Especial porque en ellos los niños con algún tipo de discapacidad tienen la enseñanza que merecen. Mi corazón es verde porque respeto y admiro a todos aquellos profesionales que día a día se entregan a una labor tan difícil como educar a todos esos niños y niñas que reclaman nuestra atención. Mi corazón es ese que se levanta en pie de guerra para luchar por aquellos niños que requieren un tipo de educación determinada, distinta, más personal y generosa que la que se tiene en los colegios ordinarios con los niños que, simplemente, tienen otras capacidades. Mi corazón hoy es verde porque está dispuesto a reclamar ante las Cortes Españolas el derecho a recibir la educación que solicito para mis hijos pidiendo y defendiendo los centros de Educación Especial al considerarlos inexcusables como herramientas de inclusión social, no como un capricho, sino como una necesidad.

Mi corazón hoy es verde porque estoy al lado de esas familias que reclaman su derecho a decidir libremente el tipo de colegio, la clase de educación que quieren para sus hijos, y su negativa al cierre de esos centros como se pretende desde el Ministerio de Educación que intenta convertirlos en colegios sectoriales de apoyo a la inclusión lo que supone el trasvase de los alumnos al sistema ordinario tal y como contempla el proyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, lo que supone un enorme error teniendo en cuenta que en ellos no los van a preparar para una vida adulta en igualdad de condiciones que al resto de la sociedad. Mi corazón hoy es verde, si, porque tengo razones más que suficientes para exigir como ciudadana lo que mejor conviene a este país en el tema de educación.

Mi corazón hoy es verde porque conozco a madres que lo quieren así para sus hijos y saben de la alegría de esos niños al ir a determinados colegios donde hay profesionales que los tratan como si fueran uno más. Porque son lugares donde uno crece, no disminuye; donde hay esperanzas y no desilusiones; donde reciben lo que pretenden, no lo que sobra de los otros; donde tienen educadores preparados para dedicarse a ellos en primer y en único lugar; donde no se sienten marginados sino incluidos; y donde, en fin, como dice mi amiga Mamen Parejo, "Porque cada mañana mi hija entra a su colegio como si rebasase las puertas de un parque de atracciones. Y lo hace acompañada de otros niños que caminan a su mismo paso, ante los que se siente una más, no una menos".