Agua que sí has de beber

Hay una enorme diferencia entre la oportunidad y la responsabilidad. Porque la primera se puede convertir en oportunismo pero la segunda nos conduce siempre a la prudencia. Los últimos tiempos nos están acostumbrando, desgraciadamente, al análisis compulsivo de grandes problemas, que parecen apocalípticos, que nos ocupan y preocupan durante unas pocas semanas para desaparecer luego, con la misma velocidad a la que llegaron, del panorama de la opinión. Pero para quienes tienen la verdadera responsabilidad de solucionar los problemas de la gente, esas cuestiones estaban antes del debate oportunista y siguen presentes cuando ya todo el mundo parece haberlas olvidado.

En la actualidad, poca gente considera que el agua sea un problema en Tenerife. Pero lo fue. En los años de la mayor necesidad, los pequeños agricultores y muchos ciudadanos de esta isla se unieron para sacar agua de nuestras entrañas, desarrollando un conjunto de obras de perforación que no tienen comparación en otras zonas de nuestro entorno. Con posterioridad y más recientemente, con el crecimiento de las necesidades de abasto urbano y turístico, las administraciones, con el Cabildo a la cabeza, se pusieron en marcha para ampliar y mejorar de calidad y disponibilidad de este recurso esencial. Se tardó unos años, porque no hay soluciones sencillas a problemas complejos, pero se logró. Ahí están las balsas que riegan nuestra isla y almacenan el excedente de aguas que antes se iban al mar. Ahí están las desaladoras y las depuradores. La mejora de las redes urbanas --excepto en deshonrosas excepciones-- que han eliminado las pérdidas en el transporte. Y ahí está la planificación hidrológica seria y responsable que se ha hecho desde el Consejo Insular de Aguas.

El ciclo del agua en una isla como la nuestra es determinante para la vida y el desarrollo. Hace ya mucho tiempo que el Cabildo estaba ocupado y preocupado por los vertidos de aguas residuales al mar. Llegó un verano con un "boom" de microalgas, un fenómeno natural producido por la coincidencia de factores climatológicos, y los vertidos se señalaron como culpables. Durante algunas semanas fue un tema que se puso de moda. Y como mismo llegó, se fue. Para quien no se marchó fue para los que ya veníamos estando preocupados por ese asunto. Porque los vertidos, aunque no sean responsables de las microalgas, son un factor de contaminación de nuestras aguas costeras. Es decir, algo que debemos solucionar y que está incumpliendo la normativa europea al respecto.

Tenerife lleva años afrontando el desafío de la depuración de todas sus aguas y su reutilización básicamente para riegos agrícolas. Pero no es sencillo cuando no todos tienen la misma prioridad y hay falta de recursos para poner en marcha las obras. Hemos trabajado y redactado proyectos y ahora ha llegado el momento de ejecutarlos con la colaboración de otras administraciones y papel determinante del Estado. Ese desafío nos conduce a disponer de mayores recursos hídricos que pueden ser derivados al sector agrario. Las nuevas tecnologías no sólo nos permitirán depurar las aguas que vertemos al mar, sino regenerarlas y hacerlas aptas para su uso como agua de riego para diferentes tipos de cultivo, según el grado de tratamiento que reciban. Y eso, a su vez, nos lleva al reto de crear mejores y más eficaces redes de distribución de esas aguas por toda nuestro territorio.

Es el ejemplo de la nueva depuradora comarcales situada en Valle Guerra abierta en el último año. O la construcción de la nueva depuradora para la comarca de Güímar. O las previstas, solo pendientes de firma y que se realizarán en breve plazo, en Guía de Isora y Granadilla, en un convenio con el Estado. O la ampliación de la depuradora Adeje-Arona que permitirá a los municipios de la zona sur de Tenerife disponer al día de unos cuarenta mil metros cúbicos de agua regenerada y de calidad --el equivalente a dieciséis piscinas olímpicas-- aumentando en siete mil metros cúbicos su actual capacidad de producción.

Con este tipo de iniciativas nos acercamos a un objetivo ambiental: cero vertidos contaminantes al mar. Pero además se pone en disposición de uso agrícola nuevas aguas que limitan la necesidad de extraer recursos naturales de pozos y galerías y racionalizan el impacto de nuestra explotación de los acuíferos. Las aguas depuradas y desaladas, además, tienen un costo económico hasta tres veces menor para los agricultores.

En el campo de la desalación, junto a las ya existentes en el Sur y en el área metropolitana, nos falta una cuarta en la vertiente norte y la ampliación de la existente en Santa Cruz, además de la ampliación de la capacidad de desalaciin en el Valle de Guimar. Son iniciativas para el agua de consumo humano que se unen a las que el Cabildo está realizando en la zona de Acentejo o las que ya ha cometido en el resto de la zona norte, para la desfluoración de las aguas de consumo urbano.

El debate sobre estos logros y los retos que aún debemos afrontar son el objeto de unas jornadas organizadas por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo 22 de marzo. Para nuestra corporación el mundo del agua no es flor de un día, sino de todos los días. Llevamos décadas planificando, proyectando y trabajando seriamente un ciclo del agua que permita el desarrollo de nuestra isla y la garantía de un medio ambiente que debemos defender con uñas y dientes como uno de nuestros mayores y mejores patrimonios.

Carlos Alonso. Presidente del Cabildo de Tenerife