Tratado de miserias humanas

Cada año suele llegar a las pantallas alguna película modesta, de escaso presupuesto y con una trama (en principio) poco deslumbrante, llamada a pasar desapercibida pero que, pese a todo, termina por conquistar un puesto destacado entre lo mejor de la temporada cinematográfica. Es el caso de ¿Podrás perdonarme algún día?. Directora desconocida, estreno en un escaso número de salas, baja inversión y ausencia de campaña de marketing, pero con un hueco asegurado en las ceremonias de entrega de los premios más prestigiosos. Son varios los aspectos de este largometraje que han resultado de mi agrado. Es de difícil clasificación, lo que ya de por sí evidencia una inteligente labor de configuración narrativa. ¿Se trata de una comedia? ¿Tal vez de un drama? ¿Quizá de un thriller? ¿O más bien de una biografía al uso? No es nada de eso. O lo es todo a la vez. Tal es el mérito de sus creadores, que ofrecen una creíble y honesta representación de las miserias humanas construida sobre la base de unas sólidas interpretaciones, un habilidoso guion y una solvente dirección. Ahí es nada.

Esa cineasta apenas conocida es Marielle Heller, a quien inicialmente descubrí en su faceta de actriz ( Caminando entre las tumbas) y que llevó a cabo un discreto debut detrás de la cámara ( The Diary of a Teenage Girl), pero que ahora sorprende con este interesante proyecto que esconde más de una perla artística y no pocas reflexiones sobre la misteriosa naturaleza de las personas. Consigue filmar con rumbo firme un propuesta oportuna casi en cada plano, con el trasfondo de una consistente atmósfera cambiante sobre la que acertadamente se impulsa la acción.

Basada en hechos reales, cuenta la historia de Lee Israel, una escritora que durante las décadas de los setenta y ochenta se ganó la vida transcribiendo las biografías de diversas celebridades como Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead o Estée Lauder. Sin embargo, cuando sus libros dejaron de estar de moda y se vio relegada por la editorial, cambió su método de trabajo y empezó a realizar falsificaciones de cartas de personajes populares para intentar mantenerse en la brecha. Dichos amaños comenzaron a levantar sospechas, de modo que hasta el FBI terminó investigando el asunto.

¿Podrás perdonarme algún día? cuenta con tres nominaciones a los Oscar (actriz principal, actor secundario y guion adaptado), las mismas que obtuvo en los recientes premios BAFTA británicos. También los Globos de Oro reconocieron con sendas candidaturas a sus dos intérpretes y, aun así, a mi juicio el filme merece más reconocimiento. De hecho, lo considero superior a otros que optan a la estatuilla a mejor película. Sus sobresalientes actuaciones, unidas a una narración muy coherente, alcanzan unas elevadas cotas de calidad. El estilismo caduco y lúgubre, la acertada ambientación y una entonada mezcla entre comedia y drama se alían para que el conjunto fluya con una soltura asombrosa.

El reparto merece una mención especial. Debo reconocer que, hasta la fecha, la actriz Melissa McCarthy representaba para mí la peor cara de la actual comedia americana y califico su filmografía como un compendio del estilo más detestable dirigido a provocar la risa del espectador. Títulos como Espías, Es la jefa, Por la cara o Cuerpos especiales no sólo no me arrancan ni una leve sonrisa, sino que me desagradan hasta el extremo. Sin embargo, en esta ocasión debo reconocer la habilidad y el talento de una actriz, al parecer, demasiado encasillada por culpa de esa trayectoria, a la que aplaudo abiertamente. Por su parte, su compañero Richard E. Grant está sencillamente fabuloso. Soy consciente de que Mahershala Ali es el favorito para ganar el Oscar al mejor actor secundario por su papel en Green Book pero, por favor, vayan a ver esta película y comparen. Nacido en Suazilandia, Grant afronta un personaje de una complejidad superior y, además, con un resultado más contundente y certero. Si de mí dependiese, la estatuilla iría a parar a sus manos. Curtido en una meritoria carrera profesional ( El juego de Hollywood, Drácula de Bram Stoker, La edad de la inocencia, Retrato de una dama, Gosford Park), sería sin duda para él un broche de oro.

www.cineenpantallagrande.blogspot.com.