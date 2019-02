Lidiar con comportamientos tóxicos

Es una realidad. Personas con comportamientos tóxicos hay en cada esquina. Incluso nosotros mismos, en determinadas ocasiones, seguramente habremos llevado a cabo este tipo de conductas.

Lo cierto es que lidiar con este tipo de personas cada día puede ser devastador, agotador y conducirnos a la frustración. Personas que actúan, como vampiros emocionales capaces, en tan solo 10 minutos, de absorber toda nuestra energía apagando o ensombreciendo nuestro estado de ánimo y contagiándonos su negatividad. Si son personas que no tienen importancia para nosotros, lo tenemos fácil. Tan solo con evitar tener contacto con ellas está el problema resuelto, pero muchas veces se trata de personas con las que tenemos que convivir o compartir parte de nuestro día a día. Por este motivo debemos aprender a lidiar con la toxicidad para así, no contaminarnos.

1. Primero que nada debemos tener en cuenta que lo que nos resulta tóxico a algunos no tiene por qué resultar tóxico a otros. Cada uno se ve afectado según el significado y la importancia que le dé a lo que le sucede, aunque hay comportamientos tóxicos se mire como se mire.

2. Acepta a las personas por quiénes son y cómo son pero no dejes que influyan en ti. La única persona que decide hasta dónde pueden influir las actitudes o pensamientos ajenos somos nosotros mismos. Existen circunstancias, como son las laborales, en las que muchas veces preferimos convivir con este tipo de personas, ya que la decisión de separarnos de ellas podría tener más pérdidas que ganancias. Necesitamos aprender a lidiar con ellas para que no nos trastornen nuestro equilibrio emocional y así reducir los altos niveles de estrés que nos producen determinados comportamientos. Para esto, debes ponerte tu armadura protectora. Entender que esa persona es la que tiene el problema -porque es negativa, catastrófica y ve problemas en cada solución- te ayudará a protegerte de su influencia negativa. Observa su comportamiento desde fuera sin que te afecte. Es su piedra. No se trata de nada personal. Se centra en tus errores porque es el comportamiento al que está habituado pero actuaría de igual manera si en tu lugar estuviera otra persona. Debes abstraerte mentalmente de sus acciones. El problema no eres tú, lo tiene esa persona.

3. Ante el quejumbroso: Todos conocemos a esa persona anclada en la queja y en sus problemas. Si la relación es importante para ti, debes decir ¡basta! Solo de esta manera podrás sanar la relación. No se trata de darle la espalda, sino de hacer entender a esa persona que la queja no es la solución. Hazle saber que le ofreces tu ayuda únicamente, cuando comience a buscar soluciones. Si no hacemos esto, estaremos reforzando su conducta de victimista y no lo cambiará. Existen personas que no quieren soluciones, solo desean descargar su carga de negatividad y justo eso. Es lo que nos desgasta. Por esto es muy importante poner límites. Con esta actitud, aunque parezca dura, saldremos todos beneficiados: nosotros, porque no nos desgastaremos y podremos disfrutar de esa persona ,y ellos, porque de no cambiar se acabarán aislando. A nadie le gusta pasar tiempo con una persona que solo habla de problemas.

4. No discutas. Si observas que la otra persona no está abierta a nuevos argumentos, pon fin a la conversación. Por tu bienestar emocional, debes seleccionar bien las batallas que luchar y en las que retirarte es la mejor victoria.

5. Pon el foco en lo positivo: Si te agota lo que alguien te está contando, no le prestes atención y, a la vez, refuérzale con tu lenguaje no verbal, con preguntas cortas y poniendo mayor interés por tu parte, cuando la conversación sea más positiva. Al fin y al cabo, estas personas buscan atención y de esta manera cambiará el enfoque de su diálogo.

6. Si la negatividad de alguien está afectando mucho tu salud mental y creando un desajuste en tus emociones, termina la relación.

stylename="050_FIR_opi_02">tamaraconsulta@gmail.com