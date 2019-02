Cirios y mítines

La Semana Santa estará dentro de la campaña electoral de las generales. La gozada del hombre social. Mitin por la mañana y a ver una procesión por la tarde. El PP ha dicho que en los días grandes, como jueves y viernes santo, no organizará actos. Son descreídos con el proverbial dicho español: "hay gente pa to". El español es polifacético, multitarea, multichaqueta y multife. Los varales están llenos de ideologías varias. En los armarios pueden convivir cirios y banderas de colores diversos. Parte del sanchismo cree que la Semana Santa desmovilizará a algunos votantes de la derecha. Pues serán los que entiendan que la Semana Santa son dos semanas, dado que cuando esta concluya aún quedará una semana para el domingo electoral. Los candidatos van a darse codazos por dar toques de campana. Esta vez serán toques de campaña.

Antaño, los políticos del PP eran los que más en su salsa estaban en los actos cofrades o semanasanteros. Ahora la derecha está apretadita, tiene tres ocupantes. Van a tener que habilitar tronos para llevar tantas siglas.

Ojo si vas de nazareno y hablas con el nazareno o nazarena que va delante. Antes podías intuir que era del PSOE o del PP, le dabas una conversación neutra, de pasar el ratillo y no pasaba nada. Eran tiempos de bipartidismo. Ahora puede ser de Vox. O de Ciudadanos. O indepe o regionalista. Incluso de Podemos, que son cristianos culturales aunque finjan no saberlo. Lo cabreas y te echa cera en el lomo. El nazareno no bipartidista, digo.

Siendo Semana Santa y campaña electoral no es improbable que se multipliquen los tontos de capirote, que como bien sabemos son tontos que pueden desarrollar su acción también en verano, en invierno, en el interior de su casa, en una filatelia, en el club náutico o en un bar. De hecho, el tonto de capirote se distingue por no llevar capirote, mientras que el tontolahaba, por diferenciarlo de otro tipo de tonto, es más de hablar en público y confirmar la creencia general sobre él: tiene la cabeza hueca. Por contra, el tontolculo es el que tiene dificultades para andar y hablar por teléfono a la vez. Una variante de este, como dijera John Kerry de George W. Bush, es no poder andar y emitir ventosidades a la vez. Hay que votar, no como penitencia. Engalanarse, como en Domingo de Ramos. Dar cera en los debates. No pasar un calvario para llegar al colegio electoral. No dar la lata en las redes con tu ideología, mucho menos con tus dogmas. Beber el no siempre amargo cáliz de oír al oponente. No comulgar con la sinrazón. Ceder el paso. Comer torrijas. Sin miel, por favor.