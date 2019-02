Nadine Labaki, cineasta procedente del Líbano, ha dirigido la película C afarnaúm, un duro retrato sobre la infancia y el relato de un lugar que está en Líbano pero que podría estar en cualquier sitio donde haya miseria. Parte de la crítica del festival de Cannes acusó a Labaki de hacer "pornomiseria", término que divulgó Luis Ospina en los ochenta con el auge del cine social que arrasaba en los festivales.

Labaki invita a los periodistas a ir a su país natal. "Que vengan al Líbano para que vean que la realidad es mucho más dura de lo que cuento". Lo dijo sin dejar de mirar a todos aquellos que la critican por haber mirado con demasiada compasión; a quienes califican ese exceso como un ejemplo de la más impúdica pornografía emocional,

Es lo que se lleva: acusar a quienes ven, se preocupan y denuncian la miseria. Es la gran maniobra de la sociedad de consumo, la nueva forma de alienación programada por el sistema: no ver, no mirar y no dejar mirar. Ojos que no ven, corazón que no siente.

Si no ves a un niño morir de hambre, no sabes nada sobre el hambre y podrás seguir comprando delicadezas en unos grandes almacenes sin que se te mueva una tripa; si no sabes que a los niños los compran y venden como si fueran pollos de granja y van a formar parte del banquete de los grandes depredadores de la infancia como pedófilos, traficantes de órganos, organizaciones con ánimo de lucro dedicadas a las adopciones; si no sabes que existe la esclavitud infantil para extracción de minerales en África y América y la captura de niños en aldeas enteras para convertirlos en soldados? Si no sabes, no sufres, y si te cuentan, no lo crees.

Y si alguien lo cuenta como lo cuenta ella, lo único que se le ocurre a los críticos degustadores de mierda, estetas airados negociadores de vidas ajenas, directores de cine donde se baila y come a manos llenas, es decir que esa película es porno duro.

Nadie debe hablar de ello, nadie debe verlo, nadie debe saberlo, y así dormiremos tranquilos un siglo y luego otro con la conciencia paralizada porque nadie podrá sentirse culpable de no haber sabido frenar a tiempo tales crímenes contra la humanidad.

Dicho lo cual, que nadie venga a venderme la moto de la preocupación global por la deforestación del Brasil, la desaparición del cangrejo ciego o la aniquilación de los osos polares. Todo es parte del sistema. Y mientras nos ocupamos del deshielo y el parto de los montes, miles de niños mueren, sufren, son torturados, abiertos en canal, entregados al canibalismo sexual y a una serie de espantosas carnicerías. Es la verdad. No pornomiseria.