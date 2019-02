Invierno demográfico y otras sandeces

Hay que reconocer que los políticos del PP tienen una especial habilidad para competir entre ellos a ver quién pronuncia la sentencia más carca y rancia.

Si hace algunos meses Pilar Cortés, diputada del PP, afirmaba, poseída por lo que entonces me pareció un éxtasis místico, "nosotros le decimos, te vamos a aliviar tu dolor físico y psicológico y vamos a trabajar contigo para aliviar tu dolor existencial", refiriéndose a la ley de la eutanasia (la réplica del portavoz de Ciudadanos no tuvo desperdicio), luego fue Pablo Casado el que queriendo sentarse a la derecha de Abascal nos revela (¿otro éxtasis?): "Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en como los abortamos". Como si abortar fuera el mejor de los pasatiempos. Tanta frivolidad sobre un asunto tan serio, en boca del que, presumiblemente, en un futuro no muy lejano será "nuestro" presidente, preocupa y mucho. Ahora se picará Santiago Abascal e intentará superar la estulticia reinante, pero, francamente, le han puesto el listón muy alto.

Tomás Jorge Pérez. Los Realejos