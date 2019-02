Erecciones generales

Pedro se despertó el viernes y le dijo a su mujer que iba a invocar una erección general. Ya, Pedro, pero lo mismo me dijiste la última vez y me quede con las ganas. No te preocupes cari, es la resaca de San Valentín, hoy sí. Y fue a hablar con les ministres y les confirmó su erección final, y después, delante de los periodistas, no tuvo reparos en mostrarse como un líder erecto. No hay que perder un minuto, dijo, nuestro país necesita erecciones cuanto antes, y lo que decidan los ciudadanos estará bien, habida cuenta de lo que ha ocurrido aquí. Y entonces les endilgó un mitin erótico, que venía del pasado, sobrevolaba el presente y volvía al futuro. Así que tendremos erecciones encadenadas, una orgía de urnas en la primavera desabrochada, y después, dame más, sin habernos recuperado, al mes siguiente, erecciones municipales, autonómicas y europeas. Gemidos acompasados se escucharon en los pasillos del laberinto de los diputados, hay cuartos oscuros donde apenas entra la luz, desahogo de tensiones parlamentarias, con la libido que aumenta ante tanta erección indiscriminada. En Cataluña, las erecciones amenazan con dejar seriamente preñada a la Constitución tras ponerle los cuernos a la monarquía de la España que se acuesta con su ex, la república. Enfrente, todo es cuestión de lubricar la derecha y penetrar el poder, cambiado de sexo, y después llamarle la la la poder, el triunvirato que revive a la Massiel de aquella eurovisión dominada por el falo franquismo. Y antes de llegar al éxtasis de la izquierda que quiere ser frenesí rojigualdo, proseguía Pedro, convocaremos una noche de muertos vivientes, y obligaremos a desenterrar al dictador zombi, un poco de técnicas sado maso para tu placer, alargar la espera, no irse tan pronto, cari me voy, y Pedro se fue.

stylename="050_FIR_opi_02">Rafael.dorta@zentropic.es