La mujer rota

La sonrisa acristalada de un niño. Una mujer se arregla frente a un espejo. Rutina de tristezas. La miramos tras una puerta entornada mientras mira el exterior con ojos de fugitiva. Lo es: o lo será. Primera estación: un coito matinal de besos legañosos y caricias que son como bostezos. Entre? ¿lagrimas? Algo falla aquí, y no es solo que no estén las toallas puestas y el marido se queje. Un desayuno con niños y un padre que se va. Ahí te quedas con todo(s). Jugar con los niños, llevar al colegio a los niños, dejar a los niños. Se para: un ataque de angustia. No hay tiempo para más: hay que comprar comida, hay que cargar con ella, hay que ordenarla en casa. Hay que limpiar. Y cocinar, claro. A la mañana siguiente, vuelta a empezar. El hombre necesita aliviarse: y ella obedece. Dócilmente. Y él, que es egoísta pero no es tonto, nota que algo va mal. Que ella se encierra en el cuarto de bebé y rechaza sus bromas y sus mimos. Bueno, algo tonto sí es: le pregunta si ha conocido a alguien. Si es porque le pone los cuernos. ¡Ella! "Es uno de mis días libres y estás llorando". Una advertencia: "No te alejes de mí".

Se avecina tormenta, preparen los paraguas. La búsqueda de la felicidad, título banal que esconde el más elocuente The escape, alimenta en su primera parte un aguacero emocional sin maniqueísmos ni ortopedias dramáticas. Acechando sin piedad el rostro de Gema Arterton hasta que ella explota: "No soy feliz". Así de claro, desde la oscuridad. Dichosa oscuridad. La dama y el unicornio: un libro de viejos tapices medievales que encuentra en un mercadillo parece lanzarle una señal. Que nadie espere grandes batallas conyugales: el marido la quiere y la valora, y se preocupa por ella. Quizá porque la necesita. De ahí que el derrumbe sea lento y, cuando llega el estallido de cristales como madre, el estupor se apodera de la pantalla, y se acrecienta con la inesperada violencia de él, contradictoria a inmadura. Amores que (m)atan. Y entonces? la huida. La primera hora de La búsqueda de la felicidad es notable. Después, no. Después echa mano a toda velocidad de un veloz romance clandestino y todo son prisas, sexo con contraluces, bisutería sentimental, un final descaradamente edulcorado. Incluso las lágrimas parecen extraídas con colirio. Una pena tanta rendición.