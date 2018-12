Costa cocaína

En la década de 1560 un tal John Hawkins, armador, marino y comerciante, consolidó el comercio triangular atlántico. Navegar hasta Canarias para aprovisionarse y orar en Santa Cruz y con posterioridad, costear el Africa occidental en busca de esclavos que por la fuerza eran vendidos a los corruptos gobernadores españoles de Las Indias. El torna viaje a Inglaterra se hacía cargado de mercaderías siendo el mayor logro el haber abierto las derrotas atlánticas a la Inglaterra de los Tudor. El negocio triangular evolucionó con la navegación y de sus muchas variantes, el más oscuro, pero que a Canarias le salpica de lleno, es el de la droga procedente de Sudamérica. El eje Canarias- Cabo Verde-West Africa es el pasillo de la cocaína hacia Europa por vía marítima.

La ruta usa la denominada conexión canaria. Remontar la costa africana usando buques nodriza o un velero y a unas cien millas al sur del archipiélago transbordar la droga a embarcaciones rápidas y arribar a cualquier playa para desembarcar los fardos. Actualmente los accesos marítimos y las costas de las islas están más vigiladas que hace algunos años en los que había una auténtica dejadez al respecto. La Armada y los servicios marítimos de la Guardia Civil, conjuntamente con la Agencia Aduanera, peinan la navegación de recreo y pesquera procedente de alta mar, que es la más proclive a estar relacionada con el narcotráfico. En otras palabras, las aguas del archipiélago han sido transito fácil para la entrada de droga y, lejos de todo alarmismo, no nos ha pasado nada más serio por factores del azar. Un riesgo inaceptable dada nuestra cercanía a determinados focos calientes del islamismo en Africa y ese no es otro tema pues droga e integrismo se dan la mano. La vía alternativa a la marítima es conducir la droga por tierra a través de Mali y Níger hacia Libia. La ruta del Sahel que se solapa con las de la inmigración ilegal que también tiene mucho que ver con el tráfico de armas.

La droga procedente de Sudamérica cruza el océano y aquí es donde la fragilidad de los estados africanos los convierte en la escala ideal que el narcotráfico requiere para dotarse de santuarios en los que almacenar el producto entre los que destaca Guinea Bissau. Definición de lo que es un narcoestado. Un país olvidado por la comunidad internacional que muy pocos serían capaces de señalar en el mapa. Su población subsiste con un euro y medio al día, las condiciones sanitarias son mínimas y la insalubridad generalizada establece la esperanza de vida en los cincuenta y cinco años. La carencia de un edificio estatal y la miseria le hicieron atractivo a las redes del narcotráfico que apenas tuvieron resistencia para controlar el gobierno y las fuerzas de seguridad de la ex colonia portuguesa. El estado se colapsó bajo la metástasis de la corrupción y fue sustituido por los señores de la droga y sus lacayos. Las calles de la ruinosa Bissau están repletas de BMWX5, rameras y la versión guineana de los zombis haitianos que mejoran el escenario de cualquier película sobre el crimen organizado. Prácticamente deshabitado con sus bahías arenosas y mareas extremas, convierten al archipiélago de Bijagos en la puerta "oficial" de la droga que zarpó de alguna playa al otro lado del charco. Evidentemente, la ausencia total de un control aéreo y marítimo efectivo en buena parte de la fachada atlántica al sur de las Islas Canarias facilita la llegada de la droga en jets, pesqueros o discretos veleros. Bissau y The Gambia son algunas de las escalas previas a los mercados europeos; aunque el sur de Senegal y Mauritania también lo son.

Y es precisamente The Gambia, un estado irreal encajado en la francofonía de Senegal y vendido cual estafa turística a incautos que allí creen verán leones, otra de las puertas preferidas por la cocaína. Gambia es una mera franja de tierra angosta y pantanosa que los británicos intentaron regalar a los franceses a raíz de la abolición de la esclavitud. El país está empapado en corrupción y, más allá de cacahuetes y de las divisas de su diáspora europea, es improductivo. La diferencia con Bissau es que Banjul intenta dar una cara amable y meterse en el los circuitos turísticos. Los dos padecen los pecados habituales de los países africanos en forma un estado de corrupción generalizado y aceptado donde una oligarquía busca enriquecerse a cualquier precio. No es muy sabido que las influencias wahabitas saudíes -interpretación conservadora del islam- vieron en el The Gambia una discreta puerta de entrada para radicalizar la fe musulmana en Africa occidental donde la religión ya es practicada pero con moderación. Y es que la mesa del diablo tiene cuatro patas en esta región del planeta: integrismo latente, tráfico de personas, comercio de armas y narcotráfico.

stylename="050_FIR_opi_02">cuadernosdeafrica@gmail.com