Pronunciamientos perjudiciales

Eso dice el abogado del doctor Eduardo Vela. Eso reclama para su defendido una vez dictada la sentencia. Que limpien su honor y su nombre. "Limpiar su nombre y su honor de la responsabilidad que le atribuyen los hechos probados en el robo de la recién nacida". Eso dice la sentencia recurrida por el doctor Vela que exige que vengan a limpiar su honor y su nombre. ¿Qué honor? ¿Qué nombre? ¿El suyo? ¿El de las madres a las que ofendió diciendo de ellas que eran prostitutas y las defendía de sí mismas robándole a los hijos? ¿De qué clase de honor estamos hablando señor Eduardo Vela? ¿Del suyo? ¿Del mío cuando interpretando que mi vida no era lo suficientemente decente, cristiana, apostólica y romana, decide arbitrariamente sacarme del vientre una hija y venderla a unos padres que necesitaban serlo por encima de todo incluida mi tristeza?

¿Honor el suyo? ¿Honor de médico que ha jurado cumplir con las leyes más antiguas del código de ética y deontología que atañen a su profesión, a la que un día juró serle fiel y que dice que hay que ayudar, salvar, impedir el dolor de los seres humanos? ¿Conoce, aunque sea de oídas, el Juramento de Hipócrates que hace explícitas las palabras: "Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria"? ¿Las ha leído alguna vez, las recuerda, las reconoce? Me temo que no.

No me hable usted de honor ni de limpieza de sangre. Ya no estamos en la Edad Media ni es usted mi confesor particular ni tan siquiera es usted un hombre con el valor que se le presupone en una profesión como la que usted dice ha ejercido. Pregunte a las madres que sacrificó usted por su honor condenándolas a la tortura de buscar en cada rostro que se cruza en su vida los rasgos de una hija que nunca pudo acariciar ni ver crecer ni saberla viva o muerta. Pregunte a esas madres que siguen sin dormir muchas, miles de horas de su vida, esperando una noticia, un papel, un simple documento que les devuelva la esperanza. Pregunte a la sociedad que lo ha juzgado desde sus casas, que ha seguido sus pasos, sus interrogatorios, sus mentiras, sus enredos judiciales. Pregúnteles qué piensan de su honorable vida. Y, sobre todo, pregunte a esas mujeres que esperaban ver cumplidos sus deseos de meterlo a usted entre rejas pagando de alguna forma tales 'crímenes contra la humanidad'. Pregunte.