La alegre cuadrilla

Pablo Iglesias reniega de "algunas cosas" que dijo sobre Venezuela y el régimen chavista en el pasado. Más asombrosamente, Iñigo Errejón, que hace apenas pocas semanas, en una entrevista concedida a un periódico chileno, sostenía los "grandes avances democráticos y sociales" de los gobiernos de Chávez y Maduro, ha soltado ahora algo parecido: la situación venezolana es horrenda y el régimen ha cometido errores graves. Ah, sí, lo siento: este es otro artículo sobre Venezuela y los dirigentes podemitas. Quizás hablar de este asunto en Teruel parezca, solo parezca, una extravagancia; para un canario, no digamos para un canario-venezolano, no es así. La hambruna de Venezuela es la hambruna de tíos, primos, sobrinos, abuelos. La humillación de una pobreza con la que el poder te azota como con un látigo es la humillación de familiares, amigos, antiguos compañeros, para los cuales un pollo asado y un paquete de harina pan son un festín casi inconcebible. El abandono de los enfermos, la falta de productos farmacológicos, el dolor físico y psicológico y el mismo terror a enfermar es algo que escuchas en voces telefónicas que han perdido casi toda esperanza. Un país entero que se hunde por un sumidero de autosatisfecha mierda dictatorial: memoria y esperanza, identidad y confianza, dignidad y ganas de vivir. Todo convertido en un inmenso pudridero entre ruinas.

Iglesias no opinó lo que regurgitó a propósito de Venezuela en su día -prácticamente anteayer-sobre la inocente barra de un bar. Estuvo ahí, como invitado del régimen, e impartió conferencias y charlas dirigidas a estudiantes, pero también a funcionarios filochavistas. No, no charloteó sobre metafísica hegeliana o la teoría de la clase ociosa de Veblen: el suyo era un trabajo de propagandista, con un excipiente libresco, para fortalecer la dictadura. Con Iñigo Errejón y Carolina Bescansa ocurrió lo mismo: doctrinarios de ocasión a través de intervenciones apasionadamente chavistas en las que despachaban un Laclau aguado y apto para todos los paladares revolucionarios. El caso de Monedero es más grotesco: un mediano profesor de Ciencias Políticas al que el Gobierno de Caracas -en colaboración con autoridades de otras repúblicas del continente- contrata por cientos de miles de dólares para hacer un estudio que avalara la creación de una moneda única en Latinoamérica. Y los cobró.

Esta alegre cuadrilla, que disfrutó intensamente del turismo revolucionario -el único que lo pasó ocasionalmente mal fue Errejón, cuyas pituitarias, por no mencionar su delicado estómago, sufrieron a veces en las visitas protocolarias a ranchitos y centros de enseñanza secundaria- ha declarado en varias ocasiones que lo que cobraron en Venezuela -siempre a través de empresas y fundaciones- no sirvió jamás para financiar Podemos. Probablemente sea cierto, pero es que esa no es la cuestión, y precisamente porque no lo es, siempre responden lo mismo. La cuestión fue, sencillamente, su opción política y moral por un régimen que ya cuando los cuatro paseaban por su Caracas imaginaria había dado muestras sobradas de sus tendencias autoritarias, de su soberano desprecio por la división de poderes, de su corrupción institucionalizada, de su militarización traidora, de su manipulación electoral, de un culto a la personalidad de un caudillo visionario combinado por un clientelismo a escala monstruosa, de un fracaso económico estruendoso que solo podía enmascarar la cataplasma de los petrodólares. Era evidente, era obvio, era el pan o la arepa de cada día hasta que ya no hubo arepas ni para metáforas. Eso es lo espeluznante. Lo verdaderamente significativo. Lo que no se debiera olvidar y lo que tanto Iglesias como Errejón, por supuesto, quieren que se olvide cuanto antes.

