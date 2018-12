Canarias, laboratorio salarial

Escucho a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, defender la inminente aprobación de un salario mínimo interprofesional de 950 euros como fruto de los acuerdos entre el PSOE y su organización política. Sus argumentos son sorprendentes. Consisten, básicamente, en informar (o recordar) cuánto ganan los que se oponen o han criticado dicha medida. ¿Cuánto gana un diputado, cuánto gana un alto directivo de banca, cuánto el presidente de la Comisión Europea? Su señoría se indigna mucho. Y estoy convencido de que su indignación no es impostada. Pero Rodríguez no se molesta ni medio minuto en encontrar y exponer razones técnicas para sostener que la subida del salario mínimo tiene un impacto positivo o negativo en la economía española. Eso se la trae absolutamente sin cuidado. Es una concepción muy curiosa de lo que es la responsabilidad intelectual y política de un cargo público y, a la vez, un acabado ejemplo de economía naif: basta parapetarse en las buenas intenciones y prescindir de abstrusas tecniquerías. No me vengas con rollos raros, la gente tiene derecho a un sueldo más digno, colega, y punto.

No existe -al menos en la economía española actual- una evidencia incontrovertible respecto al impacto de la subida del salario mínimo sobre el empleo. Eso sí: la subida del SMI es un instrumento devaluado para mejorar sustancialmente las condiciones de los trabajadores en este país. Si no se atajan las tasas de paro y, sobre todo, el subempleo y la precariedad, con vidas cosidas con contratos de muy corta duración, el efecto benéfico del SMI aumentado se difumina en breve plazo. Como ha subrayado más de un economista, "si en España más de 6 millones de personas no alcanzan el salario mínimo es que no trabajan las suficientes horas", es decir, encadenan contratos basura de corta o muy corta duración.

Me temo que Canarias será el principal laboratorio para contrastar el efecto en el mercado laboral de la mayor subida del SMI de la historia. Primero por el bajo nivel salarial de la comunidad: solo Extremadura presenta peores cifras. Segundo porque, curiosamente, en los dos últimos años, en los que se han creado decenas de miles de puestos de trabajo, ha aumentado muy apreciablemente -y a un ritmo sostenido- el porcentaje de contrataciones indefinidas. Si los optimistas tienen razón el salario mínimo de 950 euros mejorará la situación de las familias isleñas y potenciará moderada pero significativamente el consumo interno, sin que se resienta la salud de las empresas. Si en cambio la tienen los escépticos y pesimistas la medida de PSOE y Podemos destruirá empleo y, en particular, paralizará las contrataciones indefinidas, en un ecosistema económico como el canario, integrado muy mayoritariamente por pymes y microempresas. Quizás no sería mala idea imitar a Estados Unidos, que cuentan con un salario mínimo nacional -establecido por el Gobierno federal- y un salario mínimo "regional" -estipulado por cada estado de la Unión-. Tal vez hubiera sido más prudente, igualmente, cumplir con lo acordado entre organizaciones empresariales y sindicatos y llegar a la frontera de los mil euros mensuales en el plazo de tres o cuatro años. Pero el año que viene tocan elecciones.

www.alfonsogonzalezjerez.com