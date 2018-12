Hace poco vi La purga, una obra del director estadounidense Gerad McMurray. "La purga" es de esas películas que ves al tener a un adolescente en casa al que le gusta ese tipo de cine y, por suerte y por ahora, ver pelis en familia. Es un film de ciencia-ficción sin mayor ambición que la de entretener a los amantes de los tiros y las puñaladas pero, sin embargo, también invita a reflexionar. Las escenas de este thriller se rodaron en Coney Island donde sus habitantes podían cometer cualquier delito en un periodo de doce horas sin ninguna consecuencia. Este experimento, subvencionado por el Gobierno, pretendía demostrar que si las personas tienen un día para dejar salir su ira, las tasas de violencia durante el resto del año disminuirían. No seguiré contándoles la trama porque no es mi intención destripar la película en este artículo pero sí incitarles a verla. Una vez que terminó la sesión de cine me fui a la cama dándole vueltas al asunto. ¿Cómo actuaríamos cada uno de nosotros si una vez al año pudiésemos matar o violar con total impunidad? ¿Qué haríamos con nuestra ira reprimida? ¿Somos seres socialmente correctos porque nos debemos a unas normas morales y cívicas impuestas y de incumplirlas tendríamos problemas con la justicia? En el film el Gobierno les pagaba a los habitantes -de una zona deprimida- cinco mil dólares si se quedaban en la isla y, aumentaban la cifra, para aquellos que participaran en el experimento de forma activa, es decir, saliendo a la calle y dejando aflorar todas sus emociones mal canalizadas. Le ponían precio a la vida y a la muerte. Como era de esperar en mí, el runrún me duró hasta que me senté a escribir este artículo. Me preguntaba constantemente si realmente sé quién soy y de lo que soy capaz y me asustó no tenerlo claro. ¿Y si no sé cuál es mi verdadera naturaleza o mis instintos más primitivos? ¿Mi discernimiento entre el bien y el mal es innato o impuesto? Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. De modo que según el pensamiento de este filósofo, todos, si viviésemos una situación similar a la de la película, mataríamos sin piedad ni remordimiento. En cambio, Freud ofrece otra respuesta, según la cual, el ser humano está dirigido por dos instintos básicos, eros y tánatos: amor y muerte u odio. Lo que hacemos estaría determinado o motivado por cualquiera de los dos instintos. ¿Cuál tiene más poder en determinado momento? Lo que en la práctica se traduce en: ¿mato o no mato? ¿Pego o no pego? ¿Qué impulso primaría? Menos mal que solo era una película y que el próximo fin de semana me toca elegir a mí.