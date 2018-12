Ya no quiero ser miss mundo

Porque ahora ya no van a mirar si soy alta, que lo soy, si soy guapa y tengo determinadas medidas, que las tengo, o si mis rasgos físicos son lo más parecido y cercano a lo establecido por los cánones de belleza, que lo son. Ahora ya no me vale todo eso ni haber sido miss atractiva 2017 en mi pueblo o la más simpática o la de sonrisa más amplia en los concursos de la capital. Ah no, ahora ya no me sirve nada de eso ni consta el tiempo que he dedicado a bailar como animadora en los campeonatos de baloncesto o cuando fui azafata de carreras de motos o cuando acompañaba a señores ejecutivos a cenar en una convención de mierda. No. Ahora nada de eso parece tener sentido. Porque ahora resulta que, ante las amenazas y otras vainas de los movimientos feministas como el Me Too ese en cabeza (mira que son feas y desagradables y violentas esas tías) los organizadores, en un "ejercicio de hipocresía delirante", según algunos medios de comunicación, deciden hacer modificaciones en el evento y ¡oh maravillosa inteligencia discursiva la humanamente viril! deciden eliminar el desfile en bañador.

Y yo me pregunto. ¿Cómo van a valorar lo buena que estoy si no camino por una pasarela en bañador? Yo, siempre dispuesta a recibir cualquier cambio en el sentido de feminizar la sociedad, me pregunto qué vamos a hacer en los desfiles de los concursos de belleza ¿Los van a cambiar por exámenes de inteligencia o por títulos académicos? ¿Existen pruebas especializadas para valorar la belleza interior asociada a la inteligencia? ¿Hay parámetros comparativos entre cuerpo y alma? ¡Estoy tan confusa! Y, para colmo, ahora baja la audiencia en esa clase de espectáculos y hasta los ángeles esos que lucen unos cuerpos que te cambas han sufrido la persecución de las hordas feministas hasta el punto que ha bajado la audiencia de esos espectáculos y los que los promocionan se temen lo peor.

¡Ay señor, con lo edificantes que eran esos paseos luciendo muslos, culos y tetas que eso daba gloria verlos! Y ahora, ¿qué hago yo con los sostenes y las bragas de encaje? ¿Qué hago con los tacones altos y las medias tan finas que me compré en rebajas? ¿Y los euros que me dejé en ponerme y sacarme pómulos, caderas, costillas y arruguitas? Ahora tengo que estudiar los ríos y cordilleras del mundo, los nombres de las trescientas capitales de África, las guerras de los cien años y las miles y miles de víctimas de persecuciones horrendas que nada tienen que ver conmigo. Y, encima, tendré que demostrar al jurado que, además de inteligente, defiendo varias causas humanitarias a la vez.

Elsa López.

Poeta y escritora