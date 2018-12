Canarias carece hoy de una política de vivienda capaz de afrontar nuestros graves problemas para garantizar el acceso a un techo digno, a un coste razonable. Esa política de vivienda no existe ni para hoy, ni para mañana. Y tampoco existe en el Estado. Sólo que, en el Archipiélago, los problemas de pobreza, desempleo y bajos salarios son más graves que en el promedio estatal y, por lo tanto, hacen más difícil materializar el derecho constitucional a la vivienda.

Sólo un gran parque de vivienda en alquiler social podrá resolver nuestros problemas de vivienda. Pues no basta con construir vivienda protegida en propiedad porque acaba en el mercado libre y desaparecen los precios asequibles. Pensemos que, entre 1952 y 2016, en España se construyeron 6,8 millones de viviendas protegidas (una de cada tres viviendas principales).

Sin embargo, la inmensa mayoría de esas viviendas protegidas ya no sirven para dar cobijo a los sectores sociales con rentas bajas. Sólo tenemos 276.000 viviendas en alquiler social en España, el 1,5% del parque de vivienda principal (frente al 30% de Holanda, 17,6% de Gran Bretaña o 16,8% de Francia). Sólo la vivienda pública en alquiler social tiene la flexibilidad suficiente para atender a la población joven que quiere emanciparse y a los sectores que, en cada momento, reciben rentas bajas.

Un estudio reciente, publicado por la Fundación Alternativas, calcula que hoy faltan en nuestro país 1,5 millones de viviendas para alquiler social. Y estima que, para 2030, tal déficit ascenderá a 2,65 millones. El objetivo es lograr un parque de vivienda pública en alquiler social que suponga el 15% de las viviendas principales y no sólo el 1,5%, como ocurre en la actualidad.

Canarias hoy dispone de unas 25.000 viviendas públicas de alquiler. Esto supone el 2,9% del parque de viviendas principales actual (854.627) y, para llegar al 15% propuesto para 2030, habría que disponer, al menos, de 128.194 viviendas. Sin embargo, es importante tener presentes algunos factores por los que construir más vivienda no significa automáticamente mejorar el acceso a la vivienda.

Se trata de la demanda extranjera, el alquiler vacacional, y la concentración de la propiedad. Estos tres factores aumentan la demanda inmobiliaria y los precios, al margen de la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda. En 2017, el 31,3% de las viviendas vendidas en Canarias fueron compradas por extranjeros (frente al 13,1% estatal) y, además, había 31.675 viviendas de alquiler vacacional. Asimismo, los datos del Catastro implican un crecimiento de la concentración de la propiedad de las viviendas: en 2006, había 764 propietarios de entre 26 y 50 inmuebles cada uno y 983 con más de 50 cada uno. Para 2017, las cifras respectivas eran 1.857 y 1.171.

Por otra parte, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística establecen que, entre 2018 y 2033, el número de hogares en las Islas crecerá un 20% (frente al 9,6% estatal). Así que, dentro de 15 años, habrá 167.639 hogares más. Si los sumamos a la cifra de viviendas principales mencionada anteriormente, tenemos que, para llegar al 15% de las viviendas principales de Canarias en régimen de alquiler social en 2033, necesitaríamos sumar a las 25.000 actuales otras 128.000, es decir, construir o adquirir unas 8.500 en cada uno de los próximos quince años. Pero no existe absolutamente ningún plan para dotarnos ni del 10% de esa cifra.

Uno de los grandes problemas para dotarnos de un parque de vivienda permanente en alquiler social, como el que hoy es realidad en otros países europeos, es que perjudica a importantes intereses económicos. Los sectores de la construcción e inmobiliario saben que un 15% de vivienda principal para el alquiler social crea obstáculos estructurales para la especulación y la subida de precios. Y ahí se refleja, una vez más, nuestra baja calidad democrática: se imponen intereses particulares a la materialización del derecho constitucional a la vivienda.

Para Canarias es más difícil que para el resto del Estado resolver sus problemas de vivienda: hay más demanda por parte de extranjeros; hay mucho más crecimiento previsto del número de hogares; se intensifica el impacto del alquiler vacacional; aumenta la concentración de viviendas en pocas manos; el poder político no se plantea dotar al Archipiélago de un parque de vivienda en alquiler social suficiente y, además, todas estas circunstancias se dan en un contexto de más pobreza, más desempleo y menores salarios que en el promedio estatal.

En el período 2002-2017 se terminaron 243.188 viviendas en el Archipiélago. De ellas, sólo 10.376 (el 4,2%) fueron viviendas protegidas, cuya protección caducará con el transcurso de los años. No sabemos qué parte de esas viviendas protegidas se han destinado al alquiler social, ni por cuánto tiempo. En cualquier caso, vemos que en esos 16 años se terminó un promedio de 648,5 viviendas protegidas cada año (una media de 69 anuales en la etapa del presidente Fernando Clavijo). Y, sin embargo, estamos afirmando que hacen falta unas 8.500 más al año. No es que no haya voluntad de construir una respuesta duradera -y a medio plazo- al problema de la vivienda en Canarias, que no la hay, es que ni tan siquiera existe el debate sobre lo que hace falta y cómo hacerlo. De hecho, los 270 millones de euros que sumarán, cada año, las rebajas fiscales decididas por el Gobierno de Canarias, para 2018 y 2019, nos dejan cada día aún más lejos de disponer de los recursos necesarios para garantizar algún día algo tan básico como el acceso universal a una vivienda digna para la ciudadanía de Canarias. Por desgracia, esta es la realidad que hay detrás del ruido y la propaganda.