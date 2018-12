No hay nada que me guste más que un cuento. Ya me lo decía mi abuela cuando era niña: "Chiquilla, no me sea cuentista", porque cada vez que hacía una trastada me inventaba una milonga inverosímil para justificar la fechoría. Los cuentos son la llave de los sueños, de la magia y, sobre todo, del aprendizaje. ¿Hay una herramienta mejor que las narraciones para trabajar la vida con los niños? En estos tiempos en los que los referentes (youtubers, instagramers, influencers) distan tanto de los valores que queremos transmitirles a los pequeños, los cuentos son ese salvavidas que nos ayuda a mantener despiertas la ilusión y la empatía. Por eso me gusta tanto la biblioteca infantil de la Fundación ONCE, un descubrimiento reciente que les invito a conocer. En esta biblioteca podemos encontrar la colección "Cuentos que contagian ilusión". Entre sus títulos encontrarás: Ramón paleontólogo de profesión, cuyo protagonista es un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Anita poeta, que trata sobre la disfemia (coloquialmente tartamudez). Paco García policía, que cuenta las hazañas de un agente con acondroplasia (vulgarmente conocida como enanismo) o Regina As de la cocina, con una protagonista sordociega. Las autoras de estos divertidísimos e ingeniosos cuentos son Eva Latonda y Maru García. En ellos, como podrán observar, cada protagonista tiene una característica especial que lo hace único. Porque todos y cada uno de los niños -y adultos- son únicos, que no diferentes. El objetivo de esta colección es sensibilizar en materia de discapacidad a los niños y niñas, además de fomentar y motivar la lectura. Normalizar la discapacidad es la clave para no tener que hablar de discapacidad. Con el fin de que estas fábulas se trabajen en todos los centros que así lo deseen, se han digitalizado y están alojados en la web: http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es, su acceso es libre y permite leer o escuchar los relatos tanto en castellano como en catalán, gallego, euskera o inglés. Sin lugar a dudas, Cuentos que contagian ilusión son un verdadero regalo para grandes y pequeños porque nos dan la receta para plantarle cara a la diversidad a través de la palabra.