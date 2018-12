Memoria y olvido

La ley de Memoria Histórica de Canarias es, en general, un buen texto legal, aunque no les falta razón a los diputados de Podemos al señalar algunas redundancias sobre la legislación estatal y algunas insuficiencias en el ámbito regional. No las bastantes, sin embargo, para hacer comprensible su voto en contra. Es una ley que llega tarde, demasiado tarde, pero no creo que sea superfluo recordar que aquella que la inspira en parte -la promulgada en la etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero- no fue el primer instrumento normativo para la reparación jurídica y económica de las víctimas de la dictadura franquista, como puede comprobarse en el libro Políticas de la memoria y memoria de la política, de Paloma Aguilar Fernández. Un esfuerzo sin duda insuficiente y criticable, pero en absoluto insignificante. Lo digo para romper cualquier sortilegio adanista según el cual en este país no se ha hecho absolutamente nada en esta materia, algo tan falso como presentar la transición política como un oscuro, sórdido pacto entre las élites franquistas y determinadas fuerzas democráticas e izquierdistas que se bajaron los pantalones hasta los tobillos, en vez de negarse a cualquier acuerdo, decretar la república de los soviets de obreros y campesinos y derrotar a pedradas a las Fuerzas Armadas del posfranquismo. Una cuadrilla de acobardados pusilánimes.

Sin embargo, soy de los que están algo exhaustos de tanto antifranquismo acumulado en el siglo XXI. Del antifranquismo como coartada simbólica de una izquierda horrorizada por intuir sus limitaciones programáticas, su cansancio ideológico, su muy comprometida capacidad para articular estrategias que les lleven a recuperar la hegemonía político-electoral y la verosimilitud de su capacidad para la transformación social. Por eso creo que la reparación de las víctimas del franquismo y la divulgación de las responsabilidades criminales de la dictadura -en Canarias muy escasamente practicada- debería burocratizarse todo lo posible y, para ello, es indispensable meter dinero y medios profesionales. Burocratizarse, digo, con eficacia, eficiencia y rapidez para conseguir resultados satisfactorios. Y en un plazo de diez, quince años, veinte años cerrar definitivamente el chiringuito. Y que entonces recordemos a las víctimas del fascismo sin ponernos firmes, sin alzar los puños, sin mascullar rabia, odio o indignación, sin ira cansada o desolación incurable, sin deslizar que un día serán vengados por el triunfo del bien.

Un consenso básico sobre la memoria política es condición imprescindible para la dignidad de la convivencia democrática. Pero existe otro requisito: el olvido. Hay matanzas terribles, calamidades espantosas, pérdidas insoportables que sufrimos como pueblo y que hemos olvidado. En los siglos XVII y XVIII el hambre mató en Fuerteventura a más personas que las asesinadas en la Guerra Civil: unos 15.000 hombres, mujeres y niños aproximadamente. Nadie lo recuerda ni lo vive con íntima congoja. En otro libro necesario, Elogio del olvido, su autor, David Rieff, cita unos versos de la poeta polaca Wislawa Szymborska: " Quienes saben/la trama de la historia/tienen que ceder/a quienes apenas la conocen./Y menos que apenas./E incluso casi nada./En la hierba que ha crecido/sobre causas y efectos/alguien debe tumbarse/con una espiga entre los dientes/para contemplar las nubes". Así sea.

