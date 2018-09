La dimensión educativa de los eSports

la opinión de tenerife abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Cada vez que le doy más vueltas al tema, más convencido estoy de que los eSports deben acabar aterrizando en el ámbito educativo. No es motivo de este artículo discutir si los eSports son o no deporte. Esto no toca ahora. Eso sí, si el ajedrez es considerado deporte, si la colombicultura es considerada deporte o si el aeromodelismo es deporte... los eSports también lo deben ser. En otros países como Finlandia, Rusia, Corea del Sur, etc,. son deportes, en otros han regulado su uso y en algunos otros está en debate como en Argentina dentro de la Ley del Deporte. También es justo reconocer que ni todos los eSports deberían considerarse deportes, ni todos los videojuegos son eSports. Que algunos son más educativos que otros. Que algunos son más sedentarios que otros. Como la vida misma. Para gustos, los colores.

Lo que ahora mismo me parece indiscutible es que los deportes electrónicos no son futuro, no es cosa de ciencia ficción. Son presente, han llegado para quedarse y van a evolucionar a la vertiginosa velocidad con que evoluciona la tecnología. Estemos o no de acuerdo, nos guste más o menos, la realidad es que los deportes electrónicos forman parte de la vida de los jóvenes y no tan jóvenes. Corresponde a las instituciones dar herramientas para educar en un uso racional y evitar que para muchos niños y jóvenes se convierta en una adicción. No podremos evitar que jueguen, no podremos prohibir su uso, no podremos esconder los valores que llevan asociados estas prácticas. Pero lo que si podemos es coger el toro por los cuernos y pensar en estrategias que permitan poner orden en estas nuevas disciplinas.

El gran ataque que reciben los eSports es que provocan más sedentarismo, más obesidad, más violencia, más dependencia. ¿Es eso cierto? La respuesta es, depende. Con la falta de regulación que existe hoy en día, ciertamente es un gran riesgo que la práctica de los videojuegos derive en problemáticas de este tipo. Exactamente igual que sucede con otras herramientas tecnológicas al servicio de los adolescentes como pueden ser las redes sociales, algunas aplicaciones o el uso de smartphone. Tampoco es cuestión de demonizarlo aludiendo a su falta de compromiso motor: el tiro olímpico, el bridge o el billar, en cambio, son deportes. Hay eSports más sedentarios que otros. Os recomiendo que vayáis al youtube y pongáis: hado. Después de verlo decidme si es o no un eSport sedentario.

En muchos países se ha normalizado la práctica de los deportes electrónicos: se organizan ligas, en Suecia es un contenido más del currículum, en Estados Unidos incluso los gamers pueden recibir becas para estudiar en sus universidades como cualquier otro deportista.

Ha sucedido igual en el deporte tradicional. El deporte escolar tradicionalmente ha sido tratado a imagen y semejanza del deporte de alto rendimiento. Como mucho (algunos deportes más que otros) han conseguido modificar aspectos de su reglamento para favorecer la participación de todos los niños y niñas en edad escolar y garantizar más éxito: disminuir el número de jugadores, balones más pequeños, objetivos más bajos, los tiempos de juego más adaptados, etc. Aun así, en muchas comunidades autónomas los campeonatos deportivos escolares y la competición federada son productos idénticos. Mientras seguimos discutiendo si es deporte escolar o deporte en edad escolar la realidad es que no hay demasiada diferencia entre uno y otro.

Algunas comunidades, sin embargo conscientes de que el deporte es una magnífica herramienta para educar en valores se han puesto a trabajar en buscar fórmulas de competición de deporte en edad escolar que "den valor a los valores" del deporte. No tiene sentido que en ese deporte educativo gane el equipo que haga más goles, canastas, puntos, sin importar si la victoria la ha conseguido con juego limpio y comportamiento cívico. Si la competición sólo vive pendiente del ganar, los valores pretendidos se pueden convertir en contravalores.

En Cataluña hay un Consejo Deportivo Comarcal (el Consell Esportiu del Baix Llobregat, Cebllob) que ha creado un sistema de competición que lleva funcionando desde hace cinco años y que consiste en valorar los comportamientos de todos los agentes que participan en el deporte en edad escolar: deportistas, técnicos y familias. Se trata del Juga Verd Play. Cada fin de semana 7.000 niños y niñas de la comarca compiten en diferentes disciplinas deportivas y se juegan el 70% del valor del partido con los comportamientos demostrados y el 30% con el resultado. El objetivo de este sistema es asegurarnos que un equipo que se porta mal no pueda ganar un partido. En cambio, si puede ocurrir lo contrario: un equipo que pierde en la puntuación del marcador puede ganar el partido si se porta de manera correcta.

Las campañas de sensibilización están muy bien pero creo que hay que pasar a la acción. El camino se demuestra andando. ¿Hay otra manera mejor de convencer a los niños y niñas deportistas que el desarrollo de valores es importante que incluirlos en el resultado de la competición? ¿Por qué no regular la competición de los eSports (de algunos o todos) para convertirlos en más educativos? El sector educativo pone las reglas y ellos y ellas juegan. Porque el ser humano juega para ganar (resultado). A veces lo conseguimos y otras no pero lo más importante son los aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso.

Somos conscientes de la realidad lúdica de los eSports y pueden resultar una oportunidad para establecer un nexo de unión entre el deporte tradicional y el deporte electrónico. No son mundos diferentes, son espacios distintos.

Al sector educativo no nos interesan los eSports de alto rendimiento como no nos importa tampoco ni el automovilismo ni el motociclismo de alto rendimiento. Sabemos la gran importancia que tiene una preparación física adecuada para competir en Fórmula 1 aunque la actividad en sí misma, sea sedentaria. A la educación nos interesan todos y todas los gamers que juegan a los deportes electrónicos en sus casas, en salas de juego diseñadas para tal efecto, en las escuelas, con su tablet o su smartphone. Nos preocupa el 100% de los deportistas que juegan a los eSports y queremos que esa práctica sea lo más saludable, lo más socializada, lo más rica en valores que sea posible. Exactamente igual que en el deporte en edad escolar tradicional.

Soy del ámbito de la educación física hasta la médula. Mucho más fan de la primera palabra (educación) que de la segunda (física). La primera es la gran finalidad. La segunda una gran herramienta para conseguir la finalidad. El debate está abierto pero yo estoy convencido que los eSports pueden ser otro medio más para seguir educando a la ciudadanía. Una potente herramienta inclusiva que fomenta además la igualdad.

El profesorado de Educación Física somos un colectivo abierto, innovador, en constante reinvención. Recuerdo cuando apareció el móvil que muchos lo vieron como el enemigo de la actividad física. Ahora nadie duda del potencial educativo del smartphone para las clases de Educación Física. Nos guste o no, los móviles deben entrar en el aula porque son extensiones de las manos de adolescentes. La generación digital abre paso. Otra cosa es educar en el uso. Y para eso estamos. No para prohibir. No para esconder la realidad. Estamos para buscar soluciones y adaptarnos a las nuevas demandas. Quién mejor que nuestro colectivo para dar consejos a los gamers sobre la necesidad de compaginar el deporte digital con el analógico, para hacerles entender que es necesario llevar una vida sana y saludable para rendir en el juego, para incidir en el control postural, para llevar una dieta saludable, para socializarse con otros jugadores y otros agentes que participan en el juego, para jugar sin hacer trampas y mostrando un comportamiento ejemplar, para saber perder y saber ganar, para utilizar su tiempo libre de forma saludable, para autogestionar sus emociones, para mejorar la atención y la concentración, etc. En definitiva, nada nuevo. Nada que no nos planteemos mediante las diferentes prácticas deportivas tradicionales que tenemos a nuestro alcance. Nadie dijo que fuera fácil. Yo acepto el reto. ¿Y vosotros?