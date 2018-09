¡Bronce con alma!

D urante todos los partidos de esta Copa del Mundo empezamos por debajo en el marcador, algunas veces con socavones considerables. Un expediente X, marca España. Falta de concentración, nervios acumulados, ¡yo que sé! Nos cuesta entrar. Bélgica, en cambio, fluidas en su ataque, sumando en situaciones claras que fabrican con extrema facilidad. España teniendo pérdidas y errando lo fácil. 3-10 y tiempo muerto de Mondelo. La defensa de las belgas no es tan buena como para que nos estemos metiendo en callejones oscuros. Ellas siguen a lo suyo, recital de circulación de balón, seña principal de identidad.

Alba al rescate, dos canastas consecutivas, triple de esquina y canasta en aro pasado, marca de la casa. Anna Cruz de base, Ouviña de dos. Curioso. Triple de Ndour. Empate. Fin del primer acto. España expone un puntito de agresividad superior, ellas parecen cansadas, no están disfrutando, pero mantienen su exquisito estilo. Pasan de maravilla, comparten el balón con criterio y generosidad, juegan sin balón muy bien, ayudando esto a dibujar líneas de pase que superan con sutileza a la defensa. Prosigue la igualdad. Silvia a pista. Han actuado ya de bases en este partido, Palau, Cruz, Ouviña y ahora Dominguez. Algo no termina de gustar al entrenador. Nicholls da síntomas de estar muerta, pero nunca desfallece en defensa y rebote. Meesseman apenas anota. Palau a pista, siguen el carrusel de nuestras bases. Cinco arriba al descanso.

Se empieza a intuir que el cansancio físico va a ser clave en la lucha por el bronce. Ahí tenemos un poco de ventaja y me explico: las jugadoras españolas siempre sacan de no sé dónde, un plus de energía, sin tenerla. Un triple de Mestdagh despierta a Bélgica, acortan diferencias, pero nada, España opta por mantener nivel defensivo, cambia tiros y roba balones. Esto permite frenar el ímpetu belga. Mala noticia, Meesseman se entona. España fabrica posesiones largas, saca faltas y va anotando puntito a puntito. Parece que tenemos el partido bajo control, fin del tercer cuarto, +12.

¿Sabremos mantener ritmo, acelerar cuando lo pida el momento, administrar posesiones y estar duras en cada defensa? Pues no. A España le va la marcha. Hemos hecho todo al revés. Parcial penoso de la selección, la fiesta del despropósito. Se aprieta el marcador, nada está decidido. Momentos de la verdad... Dos canastas consecutivas de Nicholls, ¡cuánto me alegro que haya sido ella! Agotada, pero siempre puede con su alma. Cuatro puntos que se han gestado desde el corazón. Triplazo de Xargall, a pase maravilloso de Laia. Tenemos ya el Bronce, vamos a morder chapa, una vez más. ¡Bravo chicas!