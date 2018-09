El retorno del histórico desdén a Canarias

Las relaciones entre Canarias y el Estado vuelven a entrar en alarmante crisis. Desde el cambio de Gobierno en Madrid y la llegada del socialista Pedro Sánchez a la Moncloa tras la moción de censura que acabó con el Ejecutivo del Partido Popular hace ya tres meses, y desde el vuelco en la correlación de fuerzas en el Congreso como consecuencia de ello, con la pérdida de peso de CC y NC en el Congreso, el idilio de los tres últimos años entre ambas administraciones se ha disuelto como un azucarillo.

Donde antes había diálogo, complicidad y acuerdos, ahora hay enfrentamiento, recelos y bloqueos. No es que los socialistas sean mucho menos sensibles que el PP, es que el Gobierno de Mariano Rajoy necesitaba los votos de los ´diputados 175 y 176´ que representaban los nacionalistas canarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. Porque, más allá de las comprensibles dificultades para poner en hora y sincronizar los relojes con los nuevos equipos ministeriales y revisar los acuerdos y compromisos de cada una de las partes, nadie entiende que en la mayoría de los asuntos no solo no se haya avanzado, sino que por momentos parece que se vaya a tener que empezar de cero. Una pérdida de tiempo y energía cuyo resultado más evidente será el retraso de los importantes objetivos de la agenda canaria para esta legislatura, y por ende ahondar en el creciente malestar ciudadano ante la incapacidad de los políticos de trabajar conjuntamente y ponerse de acuerdo en defensa del interés común.

El cortocircuito actual entre el Gobierno central y regional en la mayoría de los asuntos de la agenda política se aprecia de manera singular en los que afectan a los ministerios de Hacienda y de Fomento, cuyos respectivos titulares, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, están protagonizando episodios de evidente perjuicio para Canarias. En el primer caso por la negativa a llevar a cabo una revisión de la aplicación de la regla de gasto para que todas las administraciones canarias, comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, puedan hacer uso de los casi 1.500 millones de superávit que acumulan en los bancos y que están improductivos y sin poder destinarse a la mejora de los deteriorados servicios públicos esenciales canarios: sanidad, educación y políticas sociales.

El segundo caso, el de Fomento, es mucho más sangrante porque la actitud de sus responsables prácticamente desde el primero minuto, en particular el del propio ministro Ábalos, ha sido de un lamentable ninguneo de las posiciones canarias en los muchos asuntos que se ventilan en ese departamento de relevancia clave para el presente y futuro del Archipiélago. Al inicial ´vodevil´ de la puesta en práctica del 75 % del descuento en los vuelos a la Península, le sigue ahora el incomprensible bloqueo del convenio de carreteras. Si en el primer asunto se demostró que no eran necesarios los seis meses que pretendía el ministro para la entrada en vigor de uno de los principales logros isleños en los Presupuestos estatales de este año, en el segundo resulta un clamor la obstaculización a la firma de un nuevo plan viario que estaba muy avanzado cuando él tomó las riendas de ese departamento.

La traca final del despropósito a este respecto es la intención del ministerio de devolver la deuda estatal del anterior convenio de carreteras de 863 millones tras tres sentencias favorables para Canarias del Tribunal Supremo. Lo que se pretende desde la Administración central es que 465 millones, los adelantados por Canarias para las obras de más urgencia entre 2012 y 2015, no puedan gastarse porque contabilizarán como superávit. Se argumenta desde el Ministerio que están sujetos a la regla de gasto y sólo pueden destinarse por tanto a saldar deuda pública, un capítulo en el que las Islas no tienen ninguna necesidad de actuar por su bajo endeudamiento (15,6 % del PIB).

De consolidarse esta teoría, Canarias pagaría muy caro haber sido la más aplicada de las comunidades autónomas en el cumplimiento de las políticas del control del déficit (0,67 % de superávit en 2016 y 1,23 % hasta julio de este año) y de consolidación fiscal con que el Estado trató de superar la crisis en el contexto de la senda que la UE le marcó a España para evitar la intervención de sus cuentas.

El trato que los ministerios de Hacienda y de Fomento tienen hacia Canarias en relación con los episodios antes comentados contrasta con el que están empezando a dispensar a Cataluña, donde las cesiones para tratar de apaciguar las reivindicaciones soberanistas de una Generalitat incumplidora con el déficit (0,65 % en 2017), endeudada hasta la barretina (34,5 % y 1.243 millones), y en permanente desafío al Estado y a la Constitución han supuesto el pago de una deuda de 1.430 millones durante cuatro años.

Fomento acaba de anunciar además 9.000 millones hasta el 2021 para el Corredor Mediterráneo ferroviario, muchos de ellos en esa comunidad. Si de justicia es saldar esa deuda con Cataluña, también conformada por sentencia del Supremo, y modernizar las infraestructuras del transporte en las comunidades del litoral del este peninsular (todas ellas incumplidoras con la senda de estabilidad) también lo es hacerlo con el Archipiélago, cuyo rigor fiscal y presupuestario contribuye a que los catalanes, entre otros, puedan ser financiados.

Esta diferencia de comportamiento del Estado entre dos comunidades en los polos opuestos en las políticas de estabilidad financiera es una incitación a la rebelión de las comunidades cumplidoras, que ven cómo de su rigor presupuestario en los duros años de la crisis se benefician las que no hicieron nada, o lo hicieron mal, en el control de sus cuentas.

La actitud de los ministerios citados ejemplifica el histórico desdén, cuando no menosprecio, con que desde el Estado se tiene hacia los derechos y las singularidades del Archipiélago. Entre ministros sin voluntad política, funcionarios de mente cuadriculada que desconocen las realidades territoriales, y diputados que actúan más como peones de partido que como representantes y defensores de los ciudadanos, las cuestiones canarias están empantanadas en la maraña burocrática y procedimental de los despachos y sin concretarse en políticas, recursos y medidas que beneficien a la ciudadanía.

Cada vez es más clara la inoperancia de un sistema político que basa la dinámica de los cambios de gobierno en el relevo de todos sus cargos en los niveles medios de la administración sin posibilidad de crear un corpus de técnicos con experiencia y conocedores de los distintos temas en cada una de las áreas y asuntos que afectan a los diferentes territorios. Canarias es quizá la principal afectada y víctima de este sistema porque sus derechos y singularidades son con frecuencia vistas en Madrid como rarezas, cuando no privilegios, que no acaban de entender o, a veces, con predisposición a cargarse.

Resulta ya cansina esta necesidad de tener que explicar en los despachos de la capital, no ya solo los asuntos concretos de los temas que conforman la agenda de relaciones entre Canarias y el Estado, sino también, lo que es más grave, el origen y las causas de muchas de esas políticas, medidas o recursos económicos que en justicia corresponden a las Islas para que sus ciudadanos podamos vivir en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que en el resto del país.

El REF sigue siendo en Madrid unas siglas que hay que descifrar y explicar cada vez que un político nuevo ocupa un despacho ministerial. Con este mar de fondo, y en el contexto de los riesgos de que un adelanto electoral frustre la aprobación de las reformas del Estatuto y de los aspectos económicos del REF cuando están a punto de culminar su respectiva tramitación en las Cortes, la reunión del 25 de octubre del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con Pedro Sánchez en la Moncloa cobra una importancia vital y debe suponer un punto de inflexión en esta alarmante crisis de relaciones.