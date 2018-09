La magia de la literatura

Los motores del avión me arrullan el sueño. El cielo comienza a desperezarse. Apenas he dormido tres horas y estoy a punto de despedirme de esta preciosa isla, La Palma, en la que he pasado una semana que tardaré algo de tiempo en asimilar. El dieciocho de septiembre se inauguró el Festival Hispanoamericano de Escritores al que tuve la gran suerte de asistir como oyente para disfrutar de, como lo denominaron varias veces, la fiesta de la literatura. Todo sucedió un día en el que un "loco" tuvo la idea de juntar nada más y nada menos que en los Llanos de Aridane a una treintena de escritores de Canarias y de Hispanoamérica. Ese "loco" -todos aquellos a los que les contó su sueño lo miraron como se mira a quien navega entre la realidad y la ficción- también presumió de "chulo" y, cuanto más le decían que eso sería imposible, más luchaba él por hacerlo realidad. Sí, Juan Jesús Armas Marcelo, Juancho para los amigos -y enemigos-, soñó un día con vestir de versos ese municipio palmero acunado por las montañas. Y lo consiguió. Gestó la idea y la parió. Unió en los Llanos a Venezuela, Chile, Argentina, México, Canarias y algunos países más para contarse cosas. Porque todos sabemos que los escritores no son más que unos "cuentistas". Con el apoyo del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y del equipo de gobierno de la alcaldesa Noelia García. Con la hospitalidad de la mejor anfitriona, la poeta Elsa López. El auspicio de la Cátedra Vargas Llosa y la exquisita coordinación y organización de Nicolás Melini. Todos los que estuvimos allí vivimos una intensa semana cargada de buena literatura, de tertulias, de coloquios, de recitales y, cómo no, de buena comida y mejor vino. Porque la literatura no solo se hace en la soledad de tu casa sino en una distendida sobremesa donde conversar con Luis Goytisolo, Mónica Lavín, Gonzalo Celorio, Pepe Esteban. Fue una semana en la que pude descubrir y compartir con grandes autores qué es la literatura y conocer más de cerca el drama de Venezuela contado por escritores como Antonio López Ortega o José Balza. Pido disculpas por no poder citar a todos los grandes artistas que estuvieron en el Festival pero si nombrara a cada uno, y lo mucho que me aportaron, no tendría espacio en esta columna. Ahora, entre las nubes, de regreso ya a casa, recuerdo cómo los vecinos paseaban por la Plaza de España, donde solían sentarse los escritores a charlar, leer o escribir. Entonces se acercaban a agradecerles haberle dado vida a su municipio. Haberlo vestido de poema, de relato o de novela. Haberles permitido ser algo más que esa isla alejada del mundo. Vi a grandes maestros de las letras hablar con cualquiera que pasara por allí y contarles trepidantes historias. Vi a astrofísicos sentarse a una mesa con los "cuentistas" y hallar lazos comunes entre la ciencia y la literatura. Vi magia, magia de la buena y sin trucos. Regreso cargada de anécdotas. Empapada de la humildad que destilaban esos literatos pero, sobre todo, vuelvo a casa con la certidumbre de que nada es imposible y de que quien lucha por sus sueños los puede hacer realidad a pesar de las piedras que encuentre en el camino. Vengo vestida de "qué bien me lo pasé" y ese traje está tejido con todo lo que me llevé de ese Festival y de sus protagonistas.