La defensa también es espectáculo

Primera posesión de Canadá, España lo pone todo en defensa, presagio de lo que iba a ser el partido, pero le cuesta mucho anotar. Ellas no nos dan opciones en nuestras penetraciones. Su sistema de ayudas cortas es un muro. En el cuerpo a cuerpo salimos desfavorecidas. Nuestro ataque repite mucho el mano a mano y el repick, no hacemos daño ni estamos cómodas, abusamos de bote. Salen a pista Queralt y Ouviña, España encuentra otro estilo, Mondelo toma nota.

Partido igualadísimo, muy disputado, una batalla. Las españolas se siguen dejando la vida defendiendo su canasta y ellas siguen colapsando su zona de forma magistral, músculo, volumen, piernas, trabajo. Por momentos trabajamos en balde, una lástima que tras un esfuerzo titánico se nos escapen algunos rebotes largos en límite de posesión. A Nurse la tenemos controlada, pasa desapercibida, otro detalle que demostraba que este enfrentamiento estaba muy bien preparado. Partido duro de posesiones largas, de pocos puntos. Dos arriba al descanso. Jugadoras al vestuario a tomarse un pequeño y merecidísimo respiro.

Comienza el penúltimo cuarto con la misma hoja de ruta. España mantiene su gran trabajo defensivo. Mondelo opta por quinteto con Ouviña y Queralt. Buena decisión, a la postre absolutamente decisiva. Sabe que el partido es largo. Reserva a algunas de sus primeras espadas exteriores. Empezamos a encontrar pasillos después de pick and roll, tenemos jugadoras explosivas en cancha. El encuentro sigue el mismo guión, absoluta igualdad. Triple de Astou, parece que empieza a despejarse el camino... Se entra en una fase menos espesa, con mayor acierto de ambas selecciones. Canadá castiga nuestras pérdidas con puntos en contraataque y tienen segundas opciones cercanas por no cerrar rebote. Son pequeños detalles básicos que pueden ser determinantes en un partido igualado. Sin regalos por favor. Los tiros liberados no los metemos. Final del tercer cuarto, tres abajo.

Último cuarto y comienza el espectáculo desde la defensa. Volvemos a encontrar a Astou corriendo el campo como una pantera. Conseguimos ponernos por encima. Luchamos todos los rebotes ofensivos, tocamos pero no atrapamos. Nuestro seleccionador ha rotado muy bien a su plantilla, se va descubriendo cuál era su famoso plan A. Mantener nivel defensivo, desgastar al contrario y llegar al ultimo tramo en plenitud para imponer la defensa de forma definitiva. Encima llegaron los triples en cadena. Nos entra todo, 14 arriba, parcial brutal. Las canadienses desbordadas. Les estamos pasando por encima. El Santiago Martín ruge, pelos de punta. ¡Estamos entre las cuatro mejores del mundo, una vez más!