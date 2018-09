Me gusta, no me gusta

¿Ser tertuliano o comentarista de RTVE consiste en decir si algo te gusta o no, y ya está? Pues entonces estos puestos tienen que ser rotatorios. Que metan en un bombo los nombres de los españoles, y que saquen bolas. Los afortunados van a la tele y, hala, a decir según les salga de los pirindolos lo que les gusta o no sobre lo que sea. Eso lo sabemos hacer todos. Verbigracia: esto me gusta, esto no me gusta; aquello me gusta, aquello no me gusta. Ya está. Si hacer eso ya mola, después viene lo mejor: cobrar lo que corresponda por tan valiosa intervención, dietas, derechos de imagen€ qué sé yo, lo que paguen ahora, que no sé decirles porque TVE nunca explica cómo y según qué criterios gasta nuestro dinero.

Es que Pedro Pablo San Martín, tertuliano y comentarista de Teledeporte durante la retransmisión de la Gala Best FIFA Football Awards 2018, explicó sus improvisadas, intempestivas y polémicas palabras sobre la actuación musical de Noel Gallagher diciendo que es que a él no le gusta la música de Oasis y mucho menos una canción tan aburrida, poco emocionante y mal traída como Don´t look back in anger. Vamos, que como We are the champions una y otra vez, no lo hay.

Naturalmente, Gallagher se limitó a cumplir su contrato, así que, en vez de disparar al artista, nuestro tertuliano debería ir más allá de sus gustos personales e informarse de que esa hermosa, emocionantísima y tan bien traída canción fue el año pasado elegida por aclamación popular como himno de Manchester contra el terrorismo yihadista tras el atentado que mató a 22 personas en el Manchester Arena, fue cantada espontáneamente en la calle para romper el minuto de silencio que la ciudad organizó tras el atentado, entonado por 50.000 de los asistentes al primer concierto en el Manchester Arena tras el atentado, y coreada por varios miles de personas más que llenaron hasta la bandera el concierto en homenaje a las víctimas en el Old Trafford, el noveno estadio de fútbol más grande de Europa y sede del Manchester United FC. Por cierto, San Martín, ¿tampoco te gustó la broma del hincha del Manchester City que Noel gastó al Manchester United? Pues ya sabes: Don´t look back in anger, at least not today.

www.antoniorico.es