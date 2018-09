ESports, videojuegos, pediatras y estilos de vida saludables

Durante los últimos meses se ha hablado y escrito mucho en Canarias sobre los conocidos como eSports o deportes electrónicos, en relación con el proyecto educativo que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias iba a poner en marcha en algunos centros educativos de la Comunidad Autónoma. Se trataba de un programa piloto en el primer trimestre del curso 2018-2019, con el objetivo de fomentar "un uso adecuado de los videojuegos entre el alumnado de Canarias". Así se denomina el proyecto educativo.

La puesta en marcha de este proyecto, con tan sólo leer su enunciado, nos hace pensar que por fin alguien se ha puesto manos a la obra para poner orden en el mal uso que la mayoría de los niños y adolescentes (y sus familias) hacen de los videojuegos y de las nuevas tecnologías. La polémica y el ruido mediático que este Proyecto Educativo ha generado en estos últimos meses han hecho que la Consejería de Educación haya decidido retrasar la puesta en marcha del proyecto. Raro ha sido el día en que en algún periódico, radio o televisión de Canarias no hayamos leído algún artículo de opinión o hayamos asistido a algún debate en el que todo el mundo opine sobre este asunto, desde distintos puntos de vista: políticos, profesionales, científicos, periodísticos, etc. La polémica, desde el primer minuto, saltó a las redes sociales, introduciendo en muchos casos argumentos de confusión y preocupación entre las familias y ciudadanos: ¿son buenos los eSports, introducidos en los colegios?

Creo que este debate público en el que nos encontramos puede ser muy positivo si quienes argumentan, a favor o en contra, lo hacen con sentido crítico y constructivo, ya que el grave problema del mal uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se ha instalado entre nuestros jóvenes (y no tan jóvenes, ya que la tecnoadicción no respeta edades). Por eso me he decidido a escribir este artículo, con el sano objetivo de intentar aportar un grano de arena, positivo, en este debate.

Para los que no me conozcan, soy médico especialista en Pediatría, con ejercicio profesional desde hace 40 años. He trabajado en un hospital público de nuestra Comunidad desde que terminé dicha especialidad, habiendo sido también profesor asociado de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna en los últimos 25 años. En la actualidad soy el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, pero quiero dejar bien claro que las opiniones que vierto en este artículo son a título personal, basadas en mi experiencia como padre, pediatra y docente.

Y si me he decidido a participar públicamente en este debate, ha sido tras la lectura de los múltiples artículos publicados recientemente, dos de ellos precisamente el mismo día, el 5 de septiembre de 2018. El primero se trata de una entrevista a Manuel Maynar Moliner, médico de reconocido prestigio en Canarias, profesor y director de la cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que reflexiona sobre los "eSports como un concepto social del siglo XXI". El segundo es un artículo de opinión escrito por mi amigo de la infancia Pablo Frade Perdomo (al que, por cierto, no veo desde hace muchos años, pero es como si nos hubiésemos visto ayer), catedrático de Filosofía y Ética de instituto en Las Palmas y, durante muchos años, asesor de tutoría, evaluación y diversidad del Centro de Profesorado, actualmente jubilado, pero con amplia experiencia en el mundo de la enseñanza en Canarias. Su artículo lo titula muy certeramente: "Mente crítica, lenguaje y eSports", y da algunas claves para manejar y entender parte de este "complicado asunto" de los videojuegos.

Los pediatras somos los médicos responsables de velar por la salud de los ni-ños y adolescentes, junto con sus familias y, sobre todo, queremos transmitir men-sajes de prevención y promoción de la salud. Y siempre nos oirán decir que una buena alimentación, sana y equilibrada, sin azúcares y sin sal, evitando la comida basura y los alimentos precocinados? junto con el ejercicio físico, son los dos pilares básicos para conseguir llegar sanos a la vida adulta y evitar las enfermedades de nuestra "moderna e industrializada" civilización. Obesidad, hipertensión arterial, diabetes, accidentes cerebro-vasculares e infartos de miocardio son algunas de las enfermedades directa e íntimamente relacionadas con estilos-no-saludables- de-vida, mala alimentación y falta de ejercicio físico.

Casi sin darnos cuenta, en los últimos años nos hemos "ahogado" en el mundo de la información y estamos rodeados de teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores, videojuegos, redes sociales y en definitiva, tecnologías que han invadido nuestra intimidad. Y están surgiendo nuevas enfermedades sociales y peligros que acechan a nuestros niños y adolescentes, derivadas de un mal uso de estos nuevos medios.

¿Qué problemas pueden tener los niños y adolescentes si no se hace buen uso de Internet? Desde problemas de uso abusivo, generando dependencia y problemas físicos y psicológicos, hasta problemas de uso delictivo, con actuaciones constitutivas de delito, como insultos, calumnias o violación de la intimidad (fotografías, webs dañinas). Aparecen nuevos problemas, todos con nombres anglosajones, pero que ya están integrados en nuestro vocabulario digital: grooming, un tipo de estrategia de acoso sexual a menores por medio de Internet; ciberbullying, hostigamiento psicológico intencionado y reiterado por medio de las TIC (Internet y telefonía móvil principalmente) entre iguales; y el sexting, anglicismo para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles.

Precisamente, para combatir estos peligros, las sociedades de Pediatría junto con la propia policía nacional (por medio de su Unidad Central de participación ciudadana) coinciden en la necesidad de ofrecer consejo para un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Para ello han elaborado un documento que estará visible en centros educativos y sanitarios, destinado a padres y familiares y a los propios adolescentes, para marcar unos consejos claros en pos de una buena salud digital.

Por todo lo que he venido comentando, me ha parecido muy interesante que responsables de la Consejería de Educación se hubiesen decidido a poner en marcha un proyecto educativo con objetivos claros, como los que cito a continuación de dicha iniciativa: "educar en el uso responsable de los videojuegos, identificar las propias emociones y las de los demás desarrollando la tolerancia, reflexionar sobre los estilos de vida saludable, conocer los diferentes riesgos de los entornos digitales, fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad, favorecer la reflexión y un uso positivo entre madres, padres, hijas e hijos sobre las herramientas que ofrecen los entornos digitales, fomentar actitudes críticas ante el uso responsable de los eSports, tutelar la interacción del alumnado con los entornos virtuales, en especial con los eSports, ofrecer herramientas para la supervisión parental de los entornos digitales, con especial atención a los videojuegos, favorecer el ocio compartido en familia y el juego intergeneracional, dotar al profesorado coordinador del Proyecto de herramientas que les faculten para explorar las posibilidades educativas de los videojuegos y de los eSports". Estas son solo algunas de las declaraciones de intenciones contenidas en este Proyecto Educativo, al que todo el mundo puede tener acceso libremente en la página web de la Consejería de Educación. Les recomiendo que lo descarguen y lo lean críticamente.

Entiendo que el objetivo general del proyecto es fomentar actitudes críticas ante el uso responsable de los videojuegos, desarrollando una formación interdisciplinar entre los estudiantes y sus familias, en distintas actitudes y habilidades. Algunas de ellas son la gestión emocional, la igualdad entre mujeres y hombres, la huella digital, la prevención de las adicciones tecnológicas, los hábitos de vida saludable y el trabajo en equipo. Creo que esta es una oportunidad excelente en nuestra región para integrar definitivamente en el currículo escolar el concepto de estilo saludable de vida. Tenemos que conseguir arraigar hábitos de vida saludables entre nuestros niños y adolescentes, y esta misión nos atañe a todos. Se trata de una tarea compartida, multidisciplinar, un derecho de la infancia y, por supuesto, un deber de todos los que estamos implicados en la educación de nuestros hijos: familias, educadores, profesionales sanitarios, responsables políticos, medios de comunicación, etc.

Porque estar sano no es sólo comer bien y hacer deporte. Estar sano también es conocer las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, saber utilizarlas, conocer los peligros de la tecnoadicción y del mal uso de los videojuegos y los eSports. Y aquí está el eje de este proyecto. El desconocimiento ha llevado a generalizar el videojuego, cuando no todo videojuego es eSport y muchos de ellos se usan para darle a la tecnología un uso saludable. Esto, por ejemplo, ocurre con videojuegos como Just Dance, el Hado japonés, los videojuegos que utilizan la tecnología Kinect o los de Wii o Move. Muchos de ellos son eSports y se practican haciendo ejercicio con todo el cuerpo, no solo con las manos y sentado en una silla. Y ya no digamos estudios de campo que se han hecho con niños que tienen obesidad, usando esos videojuegos como factor motivante para la práctica del ejercicio físico. Curiosamente, estos eSports tienen más motricidad que otras modalidades deportivas reconocidas en Canarias como el ajedrez o el dominó (que me merece todo el respeto). Ante el desconocimiento que tenía sobre los eSports, me informé para tener una opinión profesional y la conclusión a la que llego es que la educación es la clave para una buena salud en esta nueva cultura digital.

Los pediatras también tenemos que implicarnos en este debate e implicarnos directamente en el fomento de los estilos saludables de vida entre los niños y adolescentes de Canarias, no sólo desde nuestras consultas en centros de salud y hospitales. Debemos también aportar nuestros conocimientos sobre todos los temas relacionados con los estilos saludables de vida para enseñar a los propios alumnos, a los profesores y a las familias, advirtiendo sobre los peligros de las nuevas tecnologías si no se saben utilizar. Los profesionales de la salud queremos recordar a los padres que el fomento de hábitos saludables y la educación en valores son los puntos de partida para un uso responsable de las nuevas tecnologías.

Creo que ésta es una experiencia piloto, que tan sólo iba a durar un trimestre. Y al finalizar el proyecto se iban a evaluar sus resultados y, si estos fuesen positivos, habría que ampliarlo a todos los centros educativos de las islas en el próximo curso. Lo que está claro es que este proyecto es una oportunidad excelente y pionera en Canarias, de fomento de estilos de vida saludables entre los escolares, prevención de la tecnoadicción y disminución de la brecha digital entre padres e hijos. Y lo ideal, para llegar a todos los escolares, y a todas las familias, es que los talleres educativos propuestos en el proyecto pudiesen desarrollarse en horas lectivas y se pudiesen integrar en el currículo escolar.