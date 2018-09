Atentado cultureta

Han cerrado el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife por orden de la Gerencia de Urbanismo y en ese mismo instante han muerto cuatro gatitos que fingían dormir en las sortijas de André Breton. Algunos opinan que la cultura canaria no se recuperará de semejante golpe durante generaciones, otros que las albóndigas que se servían en el restaurante del Círculo eran inequívocamente mejorables y el cocinero, quizás, se merecía unas vacaciones. Inmediatamente la directiva -y el equipo médico cultureta más o menos habitual- han denunciado esta monstruosidad. La Gerencia de Urbanismo les ha informado que no contaban con título habilitante para celebrar conciertos o tener abierto un restaurante pero, como es obvio, la directiva no ha respondido en los medios de comunicación a estas minucias. Responden con una chiquillería encantadora: ¿cómo vamos a ser clandestinos, si lo que hacemos es cultura, cultura de verdad, cultura de la buena? Francamente me parece discutible que los platos combinados puedan ser considerados una expresión artística vanguardista. Pero es que la expresión 'clandestino' no significa, en la jerga administrativa, una labor creativa que lucha subterráneamente contra el ominoso orden del poder establecido, sino simplemente una actividad pública -en algún caso lucrativa- que se realiza sorteando la normativa que la regula.

Los responsables del Círculo de Bellas Artes deberían aclarar si alguna vez intentaron siquiera obtener las correspondientes licencias. ¿Habían caducado, se retiraron en el pasado? La entidad siempre ha sido una criatura ligeramente petulante y amnésica. Quizás nunca tuvieron en regla los papeles, vaya usted a saber, pero han dispuesto de tiempo. Unos 93 años aproximadamente. Si queremos ser más justos, y atendiendo a los cambios y exigencias reglamentarias de las administraciones públicas, al menos treinta. Se comprende que existan motivos de irritación entre los socios de la entidad, pero deberían exigir una información más concreta antes a sus directivos que a la Gerencia de Urbanismo. Simplemente contar con los títulos y permisos para desarrollar con plena normalidad sus actividades debería entenderse como un deber elemental de los que gestionan el Círculo de Bellas Artes. Aquí solo se trata de un modesto (y subsanable) caso de dejación de responsabilidades administrativas.

Toda la lloriquera de una entidad castigada por una gerencia palurda -y que oportunamente, a efectos dramáticos, está en manos del PP- resulta perfectamente superflua y lleva implícita la exigencia de un trato de favor a una entidad privada. En mi opinión el Círculo de Bellas Artes -cuyos esfuerzos por mantener una programación estable e interesante son sin duda loables- está incluso más obligado moralmente a cumplir con toda la reglamentación municipal y autonómica porque debe su subsistencia a las subvenciones -nunca particularmente generosas- que recibe de las administraciones públicas, a las que debe no verse obligado cerrar ahora provisionalmente ahora, sino el poder abrir sus puertas durante el último cuarto de siglo.

www.alfonsogonzalezjerez.com