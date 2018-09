Arde San Sebastián con Judi Dench y De Sicca, pero no 'Arde Madrid'

La presentación de la copia restaurada de Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948), cumbre del movimiento neorrealista italiano, fue un acontecimiento celebrado en el Centro Tabakalera de San Sebastián, un espacio que acoge la sección Zabaltegui -cine más experimental-. Contó con la presentación del director del festival de Cannes, Thierry Frémaux, quien explicó la encomiable labor de la Fundación Cineteca de Bolonia de Italia para culminar esta restauración justamente en su 70 aniversario. También recordó Frémaux que el filme de De Sica, cuyo elenco era casi enteramente amateur (Sergio Leone, asistente de De Sicca en filme, aparece interpretando a uno de los curas), está considerada de las mejores películas de la historia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo bajó los equipos de rodaje de los estudios de cine a la calle, mostrando historias duras que retrataban con veracidad la Italia de la postguerra. A Luis Buñuel le parecía que era un movimiento al que le faltaba un ingrediente esencial para él, el humor. Y es cierto que esta historia de un padre que recorre con su hijo de ocho años las calles de Roma para recuperar su bicicleta robada, de la cual depende que pueda mantener su precario puesto de trabajo de pegador callejero de carteles, deja un nudo en el alma. El niño, interpretado por Enzo Staiola, es de los personajes infantiles más importantes de la historia del cine.

Su carácter responsable y prematuramente adulto, la forma de acompañar al desesperado padre por la calles de Roma, cómo se enfada, come, lo espera, llora, ayuda, cómo parece que se ahoga, es conmovedora.

Red Joan trajo a la actriz inglesa Judi Dench a San Sebastián, donde recibió el Premio Donostia por su carrera. Incontestables premio e interpretación, aquí, de la física Joan Stanley, que fue acusada -con razón- de haber facilitado los documentos para la fabricación de la bomba atómica a la URSS de Stalin tras la Segunda Guerra Mundial. La acusación le llegó a Melita Norwood (el nombre real de la espía en que se basa la historia) años después del suceso, en 1999, cuando Norwood contaba 87 años de edad. La película reconstruye los hechos históricos en los años 30 y 40 y, en paralelo, narra las vicisitudes de Joan Stanley tras ser detenida. Entregó los documentos por amor y razón. Su tesis era que, después de haber tenido que soportar el mundo dos guerras mundiales, entregar esa información a Stalin, cuando aún no se había descubierto que era un dictador asesino, significaba asegurar la paz en el mundo, por el equilibrio entre súper potencias. "El tiempo me ha dado la razón", asevera Stanley en el filme. El filme de Trevor Nunn es intenso y de gran factura. Y feminista. Mientras todos los sucesos ocurren alrededor de hombres, quienes manejaban los hilos de las tramas que narra eran mujeres. Sobresaliente trabajo también de la joven Sophie Cookson, que interpreta a Joan Stanley en sus años de juventud. En San Sebastián, Judi Dench, a sus 83 años, afirmó aceptar todos los papeles que le ofrecen "porque pienso que no voy a volver a trabajar. Sólo me preocupa una cosa: tener trabajo mañana".

Arde San Sebastián con su festival de cine, que lleva 66 años educando ejemplarmente a su población ofreciendo una programación de calidad para todos los gustos, pero no Arde Madrid, la nueva serie de Paco León que emitirá Movistar+ y aquí se pasó completa en un pase de cuatro horas. Interesante fotografía y ambientación, y sobresalientes interpretaciones de Inma Cuesta, Anna Castillo y Debi Mazar, que encarna a Ava Gardner emborrachándose en el Madrid de los 60, mientras decide si hace o no 55 días en Pekín y soportando las quejas por los ruidos de su vecino, el General Perón. Si no Arde Madrid es porque a sus guiones les falta la chispa que prenda la mecha.

Toque 'almodovariano'

En un festival especialmente caluroso por el clima, se esperaba más de la nueva película del hasta ahora corrosivo Carlos Vermut, Quién te cantará, donde brillan dos de sus actrices, Natalia de Molina, en el papel de feroz hija con síndrome de emperador, y Eva Llorach, como la madre, a su vez coach esporádica de una estrella del pop (interpretada por Nawja Nimri) que no sabe cómo volver a los escenarios diez años después de su último concierto. La influencia almodovariana que apuntaba Vermut en su filme anterior, Magical Girl (2014), aquí se hace carne: podría ser una película firmada por el director manchego. La carrera de Carlos Vermut ha acelerado de 0 a 100 en seis años, en tres películas desde su estreno con la autofinanciada Diamond Flash (2012) hasta el apoyo de El Deseo de los Almodóvar en Magical Girl, que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. El melodrama de Quién te cantará funciona a tirones y desconcierta en su último suspiro, como si Vermut quisiera concentrar en ese momento todo el misterio que hace de una película, además, una obra de arte.