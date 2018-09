Victoria y punto

Empezó España el partido con calma, paciencia y orden. Lección aprendida de enfrentamiento anterior. Nuestras jugadoras interiores se estaban empleando a fondo en defensa y estaban ganando esa batalla particular. Seguramente era una de las prioridades si queríamos contrarrestar el poderío físico del rival. Senegal apenas pudo anotar cerca del aro y no tuvo segundas opciones. Las nuestras no consiguen terminar por encima en este primer cuarto a pesar de hacer lo que tenían que hacer porque Senegal parecía un equipo balcánico. Espectacular porcentaje de lanzamientos de tres.

Las africanas no anotan a base de una buena circulación o movimiento del balón que les lleve a encontrar buenas ventajas, más bien con arreones individuales. Así y todo Senegal consigue abrir una brecha de 7 puntos de ventaja. Preocupante. Ellas tiran y meten, nosotros tiramos y no metemos, así de fácil de explicar lo que estaba pasando.

Cuando empezamos a anotar con cierta fluidez, lo hacemos en una fase de intercambio de canastas, por tanto, la vida sigue igual. Posteriormente se entra en una fase de correcalles, idas y venidas sin fundamento, de ambos equipos. Nos vamos al descanso con empate a 34. El tema es que Senegal sin hacer buen baloncesto y con su estrella lesionada no hemos podido superarlas, sino siempre a remolque. A ellas les había valido actuar con energía y con acierto de 6,75. Nosotras seguíamos sin hacer un partido redondo, continuabamos agarrotadas del varapalo de la jornada anterior.

Salimos en la continuación con otro aire gracias sobre todo al atrevimiento de Ouviña desde la posición de 2, normal, es un 2, como mucho un 21. Cobramos una pequeña renta en el electrónico, aunque nos sigue costando enlazar dos cosas bien de forma consecutiva. Por esta razón no terminamos de romper el encuentro. Mondelo empieza a mover piezas pero no da resultado, nos estancamos de nuevo, vuelve el sin sentido, las dudas y las pérdidas no forzadas o forzando sin necesidad. El partido en general es malo, malo. Termina el tercer periodo 46-40. Seguimos sufriendo y se nota en las caras. Los porcentajes pésimos, estamos en modo mujeres al borde de un ataque de nervios. Último cuarto, logramos un +10 y parece que por fin entramos en buena dinámica. Xargay hace su aparición en ataque, porque es justo decir que en defensa estuvo siempre. Senegal se atrinchera en la zona, en la de confort, dando ya señal de debilidad. Necesitamos producir desde el perímetro, pero no lo conseguimos con regularidad y facilitamos la intención defensiva del contrario. Por fin entramos en claro dominio del partido, producto de un grandísimo trabajo atrás. A las senegalesas se les hace de noche. Nuestras chicas empiezan a arrollar, su gran defensa les hace atacar bien. Nada nuevo, la causa y efecto de toda la vida...

Termina el partido, victoria, España por fin sonríe. Estamos en cuartos, empieza el Mundial.