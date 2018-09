El maravilloso mundo de las interpretaciones

Te has parado a pensar por qué un mismo acontecimiento da lugar a diferentes reacciones según a quién le suceda? La respuesta a esto es simplemente que lo que nos causa dolor, alegría, ira, motivación, frustración o cualquier tipo de emoción no es lo que nos sucede, sino el significado que le damos a lo que nos sucede.

Imagínate en la siguiente situación: estás en tu casa descansando después de un duro día y suena el teléfono. Te levantas del sofá, lo coges y preguntas: "¿quién es?", a lo que nadie contesta. Esperas unos segundos, vuelves a preguntar, pero no recibes respuesta. Cuelgas. A los pocos minutos sucede exactamente lo mismo y se repite varias veces. Si en ese momento piensas: "¿Quién será el gracioso o graciosa que no tiene otra cosa que hacer que vacilarme?, ¡la gente se aburre! ¡Me cago en todo!, ¡han conseguido quitarme el sueño!" ¿Cómo crees que te sentirás? Sin embargo, imagina la misma situación pero que lo que piensas es: "seguramente es un problema de la línea. Si vuelve a pasar lo descuelgo y así descanso". ¿Cómo crees que te sentirías pensando así? La situación es la misma, tu emoción no. ¿Y cuál es la diferencia? La interpretación que le has dado a lo que te ha sucedido.

Partiendo de la base que absolutamente todos viviremos situaciones incómodas en algún momento y que, hagamos lo que hagamos, el dolor forma parte de la vida, la mejor opción por salud mental es aprender a tolerar el malestar en diferentes momentos sin poner resistencia. Pero ¡ojo!, de la misma manera que debemos aceptar que no existe vacuna contra el dolor, debemos entender que somos capaces, no solo de seguir hacia adelante a pesar del dolor sino de modular la intensidad y duración de dicho dolor para bien, anclarnos en ese suceso que nos hace daño o, por el contrario, aceptarlo y dejarlo atrás como parte del pasado. No podemos cambiar lo ocurrido, pero sí lo que pensamos sobre ello.

Importantísimo abrir la mente y saber dar diferentes interpretaciones a una misma situación. Aprender a ver lo que sucede desde diferente prisma para conseguir que lo que ocurra en el exterior pueda hacer tambalear nuestro interior, pero sin derrumbarlo. La habilidad de cambiar la forma de pensar es clave para la salud emocional. Tener una mente abierta es básico.

No sé si habrás escuchado la Fábula de La zorra y las uvas. Trata (a modo resumen) de una zorra que ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas. Lo intenta de diferentes maneras, pero están a una altura donde no hay forma de acercarse a ellas. Al darse cuenta que está demasiado alto, desprecia las uvas diciendo: "Paso de las uvas, ¡seguro que no están maduras!". La moraleja de la historia es que a menudo los seres humanos fingimos despreciar aquello que secretamente anhelamos y que sabemos que es inalcanzable. Quizá como una forma de mecanismo de defensa para tolerar de mejor manera la frustración. Lo cierto es que, aunque la zorra debería aceptar que no siempre se consigue todo lo que uno se propone a pesar del esfuerzo, por una u otra razón, este animal encontró una interpretación que seguramente le deterioraba menos la imagen de sí misma que otras tantas donde pudiera evaluarse como incompetente, inútil, torpe y demás.

Podríamos animarnos a abrir un poco más nuestro campo visual y lograr ver las cosas no solo de una manera, sino desde diferentes puntos de vista. Es una práctica con beneficios tanto para nosotros mismos para no permitir que lo que nos suceda nos duelan más de lo necesario, como para nuestras relaciones con los demás, ya que solo de esta manera conseguimos empatizar con otros y mostrarnos tolerantes.

Tamara de la Rosa. Psicóloga

stylename="050_FIR_opi_02">tamaraconsulta@gmail.com